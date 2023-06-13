Захватчики выпустили по Херсонщине 177 снарядов: три человека получили ранения

Российские оккупационные войска в течение суток 12 июня 39 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки российские оккупанты совершили 39 обстрелов, выпустив 177 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 8 снарядов.

Прокудин уточнил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, заведение дошкольного образования и здание магазина в Херсоне.

По его словам, из-за подтопления Херсона погибли два человека. В результате вражеских обстрелов три человека получили ранения.

Заметим, российские оккупанты мешают эвакуировать людей с подтопленных территорий и терроризируют местное население. 11 июня 26 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. Из-за российской агрессии 3 человека погибли, 12 - получили ранения.