Значительные разрушения в Николаеве. Два человека погибли и 24 получили ранения

В понедельник, 29 августа, массированный обстрел российскими захватчиками 16 зенитными ракетами С-300 после 15:15 привел к значительным разрушениям и повреждениям зданий и транспортной инфраструктуры Николаева, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

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Речь идет о частных и многоэтажных домах. Два человека погибли и 24 получили ранения. Также в понедельник в 09:17 и 15:20 зафиксированы вражеские обстрелы по г. Очаков Очаковской общины. Попадание по территории аквазоны. Пострадавших нет.

Кроме того, в 11:10 в результате обстрела с. Червоне Воскресенской общины частично разрушено здание, поврежден газопровод. Пострадавших нет. Также вечером, 29 августа, в 16:02 за пределами с. Калиновка в результате обстрела произошел пожар на открытой территории. Без пострадавших.

В Баштанском районе вечером 29 августа были атаки двумя зенитными ракетами С-300. В результате разрыва ракет повреждения частных домов, предварительно пострадавших нет. В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Под постоянным обстрелом остаются села Березнеговатской общины, расположенной на линии разграничения. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о повреждении уточняется.

Напомним, в Николаеве из-за аварии на водозаборе полностью прекращено водоснабжение. На восстановление водоснабжения в городе может уйти несколько дней.