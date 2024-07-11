Дания профинансировала производство дивизиона САУ "Богдана" для ВСУ: когда вооружение будет в Украине

Дания выделила 1,2 миллиарда датских крон (около 174 миллионов долларов) из фонда "Украины" на финансирование прямой закупки 18 артиллерийских установок "Богдана" у украинского оборонно-промышленного комплекса.

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По информации Министерства обороны Дании, эти установки будут переданы украинским военным "в течение ближайших месяцев".

Отмечается, что Дания выбрала финансировать именно "Богдану" по рекомендациям Министерства обороны и Министерства стратегических отраслей промышленности Украины.

Кроме того, министр обороны страны, Троэлс Лунд Поульсен, еще в апреле заявил о желании финансировать производство вооружения непосредственно в украинских оборонных предприятиях.

“Когда я был в Украине этой весной, чтобы посетить ряд предприятий оборонной промышленности, я убедился в возможностях поддержки Украины путем приобретения непосредственно через украинскую оборонную промышленность. Таким образом, мы гарантируем, что техника, которая нужна украинцам на фронте, может быть изготовлена. доставлена ​​рядом”, — сказал он.

Это первый заказ артиллерийских установок украинского производства, он состоялся в рамках официального соглашения об оборонном сотрудничестве между Данией и Украиной, подписанного в июне 2024 года.

О САУ "Богдана"

САУ "Богдана" - современная украинская самоходная артиллерийская установка, разработанная Краматорским заводом тяжелого станкостроения и предназначенная для огневой поддержки сухопутных войск и поражения различных целей на поле боя.



"Богдана" оснащена 155-мм пушкой, способной вести огонь на расстояние до 40-42 км. Темп стрельбы составляет 5 выстрелов в минуту, а возимый боекомплект включает 20 снарядов.

САУ обладает высокой мобильностью благодаря использованию шасси Tatra 8x8, что позволяет ей быстро перемещаться по дорогам и бездорожью. Кроме того, она отличается высоким уровнем автоматизации, что упрощает работу экипажа и повышает эффективность боевого применения.