Данія профінанcувала виробництво дивізіону САУ "Богдана" для ЗСУ: коли озброєння буде в Україні

Данія виділила 1,2 мільярда данських крон (близько 174 мільйонів доларів) з фонду "України" на фінансування прямої закупівлі 18 артилерійських установок "Богдана" у українського оборонно-промислового комплексу.

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За інформацією Міністерства оборони Данії, установки будуть передані українським військовим "упродовж найближчих місяців".

Зазначається, що Данія обрала фінансувати саме "Богдану" через рекомендації Міністерства оборони та Міністерства стратегічних галузей промисловості України.

Крім того, міністр оборони країни, Троелс Лунд Поульсен, ще у квітні заявив про бажання фінансувати виробництво озброєння безпосередньо в українських оборонних підприємствах.

“Коли я був в Україні цієї весни, щоб відвідати низку підприємств оборонної промисловості, я переконався в можливостях підтримки України шляхом придбання безпосередньо через українську оборонну промисловість.Таким чином ми гарантуємо, що техніка, яка потрібна українцям на фронті, може бути виготовлена ​​та доставлена ​​поруч”, — сказав він.

Додамо, що це перше замовлення артилерійських установок українського виробництва, воно відбулося в рамках офіційної угоди про оборонну співпрацю між Данією та Україною, підписаної в червні 2024 року.

Про САУ "Богдана"

САУ "Богдана" – це сучасна українська самохідна артилерійська установка, розроблена Краматорським заводом важкого верстатобудування та призначена для вогневої підтримки сухопутних військ та ураження різноманітних цілей на полі бою.



"Богдана" оснащена 155-мм гарматою, здатною вести вогонь на відстань до 40-42 км. Темп стрільби становить 5 пострілів на хвилину, а возимий боєкомплект включає 20 снарядів.

САУ має високу мобільність завдяки використанню шасі Tatra 8x8, що дозволяє їй швидко переміщуватися по дорогах та бездоріжжю. Крім того, вона відрізняється високим рівнем автоматизації, що спрощує роботу екіпажу та підвищує ефективність бойового застосування.