Данія виділяє понад $21 млн Україні та Молдові

Уряд Данії виділить 150 млн данських крон (понад 21 млн доларів) на підтримку України та Молдови на шляху до членства в Європейському Союзі.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Данії.

Зазначається, що кошти будуть виділені до 2030 року. Їх направлять на допомогу Україні та Молдові у створенні адміністративних структур та законодавства, необхідних для наближення до членства в ЄС.

У довгостроковій перспективі підтримка також буде поширюватися на країни-кандидати із Західних Балкан.

"Я радий, що ми можемо розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою. Ми завжди говорили, що розширення ЄС - це не зниження планки для вступу, а допомога країнам-кандидатам у її подоланні, і це саме те, в чому ми зараз допомагаємо Україні та Молдові", - сказав очільник МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Він також додав, що успішне розширення Євросоюзу має вирішальне значення для стабільності Європи та зміцнює безпеку ЄС.

Нагадаємо, 25 червня Європейський Союз офіційно розпочав переговори з Україною та Молдовою про вступ до блоку.

Допомога від Данії

Зусилля Данії спрямовані на довгострокову підтримку України у військовій, гуманітарній та економічній сферах. Для цього уряд країни заснував у березні 2023 року Дансько-український фонд i відтоді регулярно поповнює його фінансуванням.

Варто зауважити, що Данія інвестує мільярди крон й у зміцнення оборонної промисловості України, а також надає зброю для ЗСУ. Так, у квітні країна оголосила про новий пакет військової допомоги Україні вартістю близько 300 мільйонів євро (2,2 мільярди данських крон).

25 квітня уряд і парламент Данії домовилися збільшити рамки військової підтримки України ще на 4,4 мільярда датських крон (приблизно 590 мільйонів євро) у 2024 році.

Також у квітні Данія ухвалила безпрецедентне рішення про закупівлю озброєння та військової техніки для Збройних сил України у вітчизняних виробників.

19 червня Данія оголосила про 19-й пакет військової допомоги для України, який включає надання можливості країні інвестувати в українську оборонну промисловість.

Ще додамо, що Данія стала першим донором Фонду підтримки енергетики України. Загалом за два роки країна внесла до Фонду близько 11 мільйонів євро.