Дания выделяет более $21 млн Украине и Молдове

Правительство Дании выделит 150 млн датских крон (более 21 млн долларов) в поддержку Украины и Молдовы на пути членства в Европейском Союзе.

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Об этом сообщает Министерство иностранных дел Дании.

Средства будут выделены до 2030 года. Они будут направлены на помощь Украине и Молдове в создании административных структур и законодательства, необходимых для приближения к членству в ЕС.

В долгосрочной перспективе поддержка будет распространяться на страны-кандидаты из Западных Балкан.

"Я рад, что мы можем начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой. Мы всегда говорили, что расширение ЕС - это не снижение планки вступления, а помощь странам-кандидатам в ее преодолении, и это именно то, в чем мы сейчас помогаем". Украине и Молдове", - сказал глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.

Он также добавил, что успешное расширение Евросоюза имеет решающее значение для стабильности Европы и укрепляет безопасность ЕС.

Напомним, 25 июня Европейский Союз официально начал переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в блок.

Помощь от Дании

Усилия Дании направлены на долгосрочную поддержку Украины в военной, гуманитарной и экономической сфере. Для этого правительство страны учредило в марте 2023 года Датско-украинский фонд и с тех пор регулярно пополняет его финансированием.

Следует отметить, что Дания инвестирует миллиарды крон и в укрепление оборонной промышленности Украины, а также предоставляет оружие для ВСУ. Так, в апреле страна объявила о новом пакете военной помощи Украине стоимостью около 300 миллионов евро (2,2 миллиарда датских крон).

25 апреля правительство и парламент Дании договорились увеличить рамки военной поддержки Украины еще на 4,4 миллиарда датских крон (около 590 миллионов евро) в 2024 году.

Также в апреле Дания приняла беспрецедентное решение о закупке вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины у отечественных производителей.

19 июня Дания объявила о 19-м пакете военной помощи для Украины, который включает предоставление возможности стране инвестировать в украинскую оборонную промышленность.

Еще добавим, что Дания стала первым донором Фонда поддержки энергетики Украины. За два года страна внесла в Фонд около 11 миллионов евро.