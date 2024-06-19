Дания объявила очередной пакет военной помощи для Украины: что он предусматривает

Дания объявила о 19-м пакете военной помощи для Украины, включающем предоставление возможности стране инвестировать в украинскую оборонную промышленность.

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Об этом говорится на сайте Минобороны Дании.

Отмечается, что новый пакет помощи предусматривает заключение ряда различных соглашений с союзниками по закупкам и передачам со стороны союзной оборонной промышленности, а также дополнительному оборудованию для поддержки F-16.

Как отметил датский министр обороны Трольс Лунд Поульсен, Украина по-прежнему нуждается в значительной военной поддержке из-за российской агрессии. С помощью последнего пакета помощи Дания предоставит максимально возможную поддержку потребностям Украины "на поле боя здесь и сейчас".

"Но у нас также есть обязательства Дании поддерживать Украину в течение следующих 10 лет. Поэтому мы создали датскую модель пожертвований через украинскую оборонную промышленность, которая поможет нарастить украинское производство военной техники в краткосрочной и долгосрочной перспективе", — заявил министр обороны.

В свою очередь, министр иностранных дел Ларс Люкке Расмуссен заявил, что инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс – это эффективный и устойчивый способ поддержки боеспособности Украины как здесь, так и в долгосрочной перспективе.

"Этой инициативой мы отвечаем на сильное желание Украины и укрепляем как украинскую, так и европейскую безопасность. Поэтому Дания будет и дальше расширять возможности поддержки украинской ОПК, и мы также рады тому вниманию, которое это получило в ЕС и других странах", - отметил глава МИД.

Также в Минобороны Дании отмечают, что в двух последних пакетах помощи для инвестиций в украинскую оборонную промышленность было зарезервировано 1,2 миллиарда датских крон (около 117 млн долларов США). В министерстве отметили, что новый пакет позволяет распределить эти деньги таким образом, чтобы Министерство обороны могло быстро удовлетворить потребности Украины. Ожидается, что первый проект будет запущен летом.

Помощь от Дании

Усилия Дании направлены на долгосрочную поддержку Украины в военной, гуманитарной и экономической сфере. Для этого правительство страны учредило в марте 2023 года Датско-украинский фонд и с тех пор регулярно пополняет его финансированием.

Следует отметить, что Дания инвестирует миллиарды крон и в укрепление оборонной промышленности Украины, а также предоставляет оружие для ВСУ. Так, в апреле страна объявила о новом пакете военной помощи Украине стоимостью около 300 миллионов евро (2,2 миллиарда датских крон).

25 апреля правительство и парламент Дании договорились увеличить рамки военной поддержки Украины еще на 4,4 миллиарда датских крон (около 590 миллионов евро) в 2024 году.

Также в апреле Дания приняла беспрецедентное решение о закупке вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины у отечественных производителей.

Еще добавим, что Дания стала первым донором Фонда поддержки энергетики Украины. За два года страна внесла в Фонд около 11 миллионов евро.

Фото: ua.depositphotos.com