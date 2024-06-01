ІТ Коалиция под председательством Эстонии и Люксембурга собрала для Украины €58 млн

На заседании руководящей группы ИТ-коалиции под руководством Эстонии и Люксембурга в Таллинне подвели итоги работы инициативы, которые обнаружили, что Коалиция уже собрала более 58 млн евро финансовых и материальных взносов для Украины.

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Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

"В последнюю неделю мая в Таллинне состоялось заседание Руководящей группы ИТ Коалиции под руководством Эстонии и Люксембурга. Участники инициативы и наблюдатели подвели итоги первых поставок оборудования Украине от ИТ Коалиции и объявили о новых вкладах", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что о намерении уже в ближайшее время присоединиться к ИТ-коалиции во время заседания объявила Испания. Кроме того, страны-члены инициативы подтвердили новые взносы в размере 22 млн. евро от Люксембурга, Исландии, Эстонии и Бельгии.

"Работа ИТ Коалиции стремительно прогрессирует, и шаг за шагом мы двигаемся к удовлетворению потребностей Украины. В начале мая первые ноутбуки, мониторы и другие коммуникационные устройства прибыли в Украину. Эстония дополнительно вносит вклад в размере 2 млн евро. Этот вклад будет использован для развития системы "Оберег", обеспечивающий процесс учета военнообязанных. Вместе с нашими партнерами мы уже успели покрыть самые неотложные потребности, но есть еще много приоритетных позиций", - заявила заместитель министра обороны Эстонии Туули Дунетон.

Перед заседанием коалиции прошла техническая сессия, на которой разработчики из Центра инноваций Министерства обороны Украины представили партнерам систему ситуационной осведомленности DELTA. Украинские военные представили участникам инструменты для планирования операций, технологии интеграции воздушных, морских и наземных дронов, защищенный чат и стриминговые сервисы со встроенными функциями обработки информации искусственным интеллектом.

"Благодарю наших партнеров за постоянную поддержку, новые взносы и быстрое закрытие критических потребностей наших военных", - отметила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Она сообщила, что инициатива ИТ Коалиции работает в двустороннем порядке – Украина делится с партнерами собственными наработками и опытом.

"Наше сотрудничество выводит использование информационных технологий в боевых действиях на новый уровень", – добавила замминистра.

Напомним, что Министерство обороны Украины создало Офис поддержки коалиций для обеспечения устойчивого и системного управления военной помощью, предоставляемой странами-партнерами.

Об ИТ Коалиции

Алексей Резников, который был в то время министром обороны Украины, на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" предложил создать ИТ Коалицию по аналогии, как это было с танковой и авиационной коалициями.

Отметим, что ИТ-коалиция – это специальная группа государств, которая сосредоточена на оказании поддержки Министерству обороны Украины и Вооруженным силам Украины в сфере ИТ, связи и кибербезопасности.

Идею Резникова сразу же поддержали министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш и министр обороны Эстонии Ханно Певкур, взявшие на себя лидерскую роль в ее создании.

В настоящее время в состав Коалиции входит 12 стран: Эстония и Люксембург, как страны-лидеры, Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Япония и Украина.