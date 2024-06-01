ІТ Коаліція під головуванням Естонії та Люксембургу зібрала для України €58 млн

На засіданні Керівної групи ІТ Коаліції під керівництвом Естонії та Люксембургу у Таллінні підбили підсумки роботи ініціативи, які виявили, що Коаліція вже зібрала понад 58 млн євро фінансових та матеріальних внесків для України.

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Про це повідомило Міністерство оборони України.

"В останній тиждень травня в Таллінні відбулося засідання Керівної групи ІТ Коаліції під керівництвом Естонії та Люксембургу. Учасники ініціативи та спостерігачі підбили підсумки перших поставок обладнання Україні від ІТ Коаліції та оголосили про нові внески", - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що про намір вже найближчим часом приєднатися до ІТ коаліції під час засідання оголосила Іспанія. Крім того, країни-члени ініціативи підтвердили нові внески у розмірі 22 млн євро від Люксембургу, Ісландії, Естонії та Бельгії.

"Робота ІТ Коаліції стрімко прогресує, і крок за кроком ми рухаємося до задоволення потреб України. На початку травня перші ноутбуки, монітори та інші комунікаційні пристрої прибули в Україну. Естонія додатково робить внесок у розмірі 2 млн євро. Цей внесок буде використаний для розвитку системи "Оберіг", що забезпечує процес обліку військовозобов'язаних. Разом з нашими партнерами ми вже встигли покрити найнагальніші потреби, але ще є багато пріоритетних позицій", – заявила заступниця міністра оборони Естонії Туулі Дунетон.

Перед засіданням коаліції відбулася технічна сесія, на якій розробники з Центру інновацій Міністерства оборони України презентували партнерам систему ситуаційної обізнаності DELTA. Українські військові представили учасникам інструменти для планування операцій, технології інтеграції повітряних, морських та наземних дронів, захищений чат та стрімінгові сервіси з вбудованими функціями обробки інформації штучним інтелектом.

"Дякую нашим партнерам за постійну підтримку, нові внески та швидке закриття критичних потреб наших військових", - зазначила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Вона повідомила, що ініціатива ІТ Коаліції працює в двосторонньому порядку - Україна ділиться з партнерами власними напрацюваннями та досвідом.

"Наша співпраця виводить використання інформаційних технологій у бойових діях на новий рівень", – додала заступниця міністра.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України створило Офіс підтримки коаліцій для забезпечення стійкого та системного управління військовою допомогою, яка надається країнами-партнерами.

Про ІТ Коаліцію

Олексій Резніков, який був на той час міністром оборони України, на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" запропонував створити ІТ Коаліцію за аналогією, як це було з танковою та авіаційною коаліціями.

Зазначимо, що ІТ Коаліція — це спеціальна група держав, яка зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

Ідею Резнікова одразу ж підтримали міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш і міністр оборони Естонії Ханно Певкур, які взяли на себе лідерську роль у її створенні.

Зараз до складу Коаліції входить 12 країн: Естонія та Люксембург, як країни-лідери, Бельгія, Велика Британія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Японія та Україна.