Міноборони створило Офіс підтримки коаліцій: якими будуть його завдання

Міністерство оборони України створило Офіс підтримки коаліцій для забезпечення стійкого та системного управління військовою допомогою, яка надається країнами-партнерами.

Про це повідомило Міноборони.

Наразі вже створено 8 коаліцій, включно з коаліцією авіаційних спроможностей і коаліцією протиповітряної і протиракетної оборони.

"Завданнями Офісу підтримки є забезпечення координації та планування роботи у рамках коаліцій спроможностей, забезпечення взаємодії між коаліціями, аналіз стану комунікацій з країнами-партнерами", - сказав заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

Інфографіка: Міноборони

За його словами, Офіс підтримує діяльність робочої групи на чолі з міністром оборони України та робочих груп з представників Міноборони та ЗСУ на чолі із заступниками міністра за напрямками діяльності кожної коаліції.

Інфографіка: Міноборони

За процедурою, на чолі кожної із восьми заявлених коаліцій є країни-лідери, які залучають до неї інші країни-учасниці.

"Таким чином, на сьогодні у всіх коаліціях беруть участь десятки країн НАТО. Також вже оголошено про намір взяти участь або опрацьовується приєднання до різних коаліцій таких країн як Японія та Австралія", - йдеться в повідомленні відомства.

Міністерство оборони закликало всі країни активізувати свої зусилля у відбитті російської агресії і приєднатись до тієї коаліції, яка найбільше відповідає можливостям кожної з них у наданні військової допомоги Україні.

Нагадаємо, формат коаліцій спроможностей був створений у 2023 році для більш ефективного надання допомоги країнами-партнерами в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України. Зокрема, у січні 2024 року у Парижі розпочала свою роботу нова міжнародна артилерійська коаліція з метою підтримки та посилення потужностей української армії. А Латвія виступила ініціатором створення коаліції дронів та РЕБ.

У 2024 році формат надання допомоги Україні модифікується у так званий "Рамштайн 2.0". Це означає, що відтепер союзники України надаватимуть свою підтримку переважно не на індивідуальній основі, а у коаліційному форматі і відповідно до сформованої потреби.

Варто зазначити, що 24 квітня у Сенаті Сполучених Штатів Америки проголосували за законопроєкти з допомогою Україні, Ізраїлю й Тайваню на 95 млрд доларів і конфіскацію активів РФ за скороченою процедурою. Тепер його має підписати президент США Джо Байден.

Законопроєкт передбачає асигнування у розмірі $60,8 млрд в частині допомоги Україні та регіональним партнерам для протидії Росії, у тому числі, оборонні видатки у розмірі 49,9 мільярдів доларів та 7,849 мільярдів доларів на економічну допомогу.