Минобороны создало Офис поддержки коалиций: какими будут его задачи

Министерство обороны Украины создало Офис поддержки коалиций для обеспечения устойчивого и системного управления военной помощью, предоставляемой странами-партнерами.

Об этом сообщило Минобороны.

В настоящее время уже создано 8 коалиций, включая коалицию авиационных способностей и коалицию противовоздушной и противоракетной обороны.

"Задачами Офиса поддержки является обеспечение координации и планирования работы в рамках коалиций возможностей, обеспечение взаимодействия между коалициями, анализ состояния коммуникаций со странами-партнерами", - сказал замминистра обороны Украины Станислав Гайдер.

Инфографика: Минобороны

По его словам, Офис поддерживает деятельность рабочей группы во главе с министром обороны Украины и рабочих групп из представителей Минобороны и ВСУ во главе с заместителями министра по направлениям деятельности каждой коалиции.

Инфографика: Минобороны

По процедуре во главе каждой из восьми заявленных коалиций есть страны-лидеры, которые привлекают к ней другие страны-участницы.

"Таким образом, на сегодняшний день во всех коалициях принимают участие десятки стран НАТО. Также уже объявлено о намерении принять участие или прорабатывается присоединение к различным коалициям таких стран как Япония и Австралия", - говорится в сообщении ведомства.

Министерство обороны призвало все страны активизировать свои усилия в отражении российской агрессии и присоединиться к той коалиции, которая наиболее отвечает возможностям каждой из них в оказании военной помощи Украине.

Напомним, формат коалиций способностей был создан в 2023 году для более эффективного оказания помощи странами-партнерами в рамках работы Контактной группы по обороне Украины. В частности, в январе 2024 года в Париже начала свою работу новая международная артиллерийская коалиция с целью поддержки и усиления мощности украинской армии. А Латвия выступила инициатором создания коалиции дронов и РЭБ.

В 2024 году формат предоставления помощи Украине модифицируется в так называемый "Рамштайн 2.0". Это означает, что теперь союзники Украины будут оказывать свою поддержку преимущественно не на индивидуальной основе, а в коалиционном формате и в соответствии со сложившейся потребностью.

Следует отметить, что 24 апреля в Сенате Соединенных Штатов Америки проголосовали за законопроекты с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов и конфискацию активов РФ по сокращенной процедуре. Теперь его должен подписать президент США Джо Байден.

Законопроект предусматривает ассигнование в размере $60,8 млрд в части помощи Украине и региональным партнерам для противодействия России, в том числе оборонные расходы в размере 49,9 миллиарда долларов и 7,849 миллиарда долларов на экономическую помощь.