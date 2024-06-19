Данія оголосила черговий пакет військової допомоги для України: що він передбачає

Данія оголосила про 19-й пакет військової допомоги для України, який включає надання можливості країні інвестувати в українську оборонну промисловість.

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Про це йдеться на сайті Міноборони Данії.

Зазначається, що новий пакет допомоги передбачає укладення низки різноманітних угод із союзниками щодо закупівель і передач із боку союзної оборонної промисловості, а також додаткового обладнання для підтримки F-16.

Як наголосив данський міністр оборони Трольс Лунд Поульсен, Україна як і раніше потребує значної військової підтримки через російську агресію. За допомогою останнього пакета допомоги Данія надасть максимально можливу підтримку потребам України "на полі бою тут і зараз".

"Але ми також маємо зобов'язання Данії підтримувати Україну протягом наступних 10 років. Тому ми створили данську модель пожертв через українську оборонну промисловість, яка допоможе наростити українське виробництво військової техніки у короткостроковій та довгостроковій перспективі", — заявив міністр оборони.

В свою чергу міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен заявив, що інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс – це ефективний та стійкий спосіб підтримки боєздатності України як тут, так і в довгостроковій перспективі.

"Цією ініціативою ми відповідаємо на сильне бажання України та зміцнюємо як українську, так і європейську безпеку. Тому Данія й надалі розширюватиме можливості щодо підтримки українського ОПК, і ми також раді тій увазі, яку це отримало в ЄС та інших країнах", – зазначив очільник МЗС.

Також у Міноборони Данії зауважують, що у двох останніх пакетах допомоги для інвестицій в українську оборонну промисловість було зарезервовано загалом 1,2 мільярда данських крон (близько 117 млн доларів США). У міністерстві зазначили, що новий пакет дає змогу розподілити ці гроші у такий спосіб, щоб Міністерство оборони могло швидко задовольнити потреби України. Очікується, що перший проєкт буде запущено влітку.

Допомога від Данії

Зусилля Данії спрямовані на довгострокову підтримку України у військовій, гуманітарній та економічній сферах. Для цього уряд країни заснував у березні 2023 року Дансько-український фонд i відтоді регулярно поповнює його фінансуванням.

Варто зауважити, що Данія інвестує мільярди крон й у зміцнення оборонної промисловості України, а також надає зброю для ЗСУ. Так, у квітні країна оголосила про новий пакет військової допомоги Україні вартістю близько 300 мільйонів євро (2,2 мільярди данських крон).

25 квітня уряд і парламент Данії домовилися збільшити рамки військової підтримки України ще на 4,4 мільярда датських крон (приблизно 590 мільйонів євро) у 2024 році.

Також у квітні Данія ухвалила безпрецедентне рішення про закупівлю озброєння та військової техніки для Збройних сил України у вітчизняних виробників.

Ще додамо, що Данія стала першим донором Фонду підтримки енергетики України. Загалом за два роки країна внесла до Фонду близько 11 мільйонів євро.

Фото: ua.depositphotos.com