- Категорія
- ФОП та ММСП
- Дата публікації
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Данська рада у справах біженців відкрила прийом заявок на отримання грантової допомоги бізнесу до $5000
Данська рада у справах біженців / DRC оголосила про початок прийому заявок на отримання гранту у розмірі до 5 тисяч доларів від підприємств і підприємців, розташованих у Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Зазначається, що у пріоритеті підприємства та ФОПи, які відчули негативні наслідки війни та реалізують чи виробляють товари або надають послуги для покриття базових потреб населення.
Грант може піти на покриття різноманітних витрат:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- придбання обладнання;
- оплату оренди приміщення;
- оплату лізингу обладнання;
- інші актуальні потреби бізнесу.
Додатково до гранту програма передбачає до 5 годин бізнес-консультацій (бухгалтерський облік, маркетинг, юридична допомога тощо).
Які умови участі у програмі
Для того, щоб взяти участь у програмі підтримки, необхідно:
- заповнити аплікаційну форму, що включає бізнес-план в довільній формі: https://bit.ly/3wQCQpo;
- працевлаштувати мінімум на 6 місяців принаймні одну особу, яка постраждала від війни;
- у встановлені терміни надати звіт про те, як отримані кошти були використані на цілі, визначені програмою.
"Грантова допомога можлива завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Бюро з питань гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)", - зазначив голова Миколаїйвської ОДА.