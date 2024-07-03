Данська рада у справах біженців відкрила прийом заявок на отримання грантової допомоги бізнесу до $5000

Данська рада у справах біженців / DRC оголосила про початок прийому заявок на отримання гранту у розмірі до 5 тисяч доларів від підприємств і підприємців, розташованих у Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

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Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Зазначається, що у пріоритеті підприємства та ФОПи, які відчули негативні наслідки війни та реалізують чи виробляють товари або надають послуги для покриття базових потреб населення.

Грант може піти на покриття різноманітних витрат:

придбання обладнання;

оплату оренди приміщення;

оплату лізингу обладнання;

інші актуальні потреби бізнесу.

Додатково до гранту програма передбачає до 5 годин бізнес-консультацій (бухгалтерський облік, маркетинг, юридична допомога тощо).

Які умови участі у програмі

Для того, щоб взяти участь у програмі підтримки, необхідно:

заповнити аплікаційну форму, що включає бізнес-план в довільній формі: https://bit.ly/3wQCQpo;

працевлаштувати мінімум на 6 місяців принаймні одну особу, яка постраждала від війни;

у встановлені терміни надати звіт про те, як отримані кошти були використані на цілі, визначені програмою.

"Грантова допомога можлива завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Бюро з питань гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)", - зазначив голова Миколаїйвської ОДА.