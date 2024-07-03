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ФОП и ММСП
Дата публикации

Датский совет по делам беженцев открыл прием заявок на получение грантовой помощи бизнесу до $5000

Датский совет по делам беженцев открыл прием заявок на получение грантовой помощи бизнесу до $5000
Фото: Глава Николаевской ОГА Виталий Ким

Датский совет по делам беженцев/DRC объявил о начале приема заявок на получение гранта в размере до 5 тысяч долларов от предприятий и предпринимателей, расположенных в Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

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Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Отмечается, что в приоритете предприятия и ФЛП, которые испытали негативные последствия войны и реализуют или производят товары или предоставляют услуги для покрытия базовых потребностей населения.

Грант может пойти на покрытие различных расходов:

  • приобретение оборудования;
  • оплату аренды помещения;
  • оплату лизинга оборудования;
  • другие актуальные потребности бизнеса.

Дополнительно к гранту программа предусматривает до 5 часов бизнес-консультаций (бухгалтерский учет, маркетинг, юридическая помощь).

Какие условия участия в программе

Для того чтобы принять участие в программе поддержки, необходимо:

  • заполнить аппликационную форму, включающую бизнес-план в произвольной форме: https://bit.ly/3wQCQpo;
  • трудоустроить минимум на 6 месяцев по крайней мере одно лицо, пострадавшее от войны;
  • в установленные сроки предоставить отчет о том, как полученные средства были использованы для целей, определенных программой.

"Грантовая помощь возможна благодаря искренней поддержке американского народа, оказанной через Бюро по гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (USAID)", - отметил глава Николаевской ОГА.

Автор:
Ольга Колесниченко