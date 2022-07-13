Европейское агентство прекращает сотрудничество с "Роскосмосом" по исследованию Марса

Европейское космическое агентство (ESA) окончательно прекращает сотрудничество с российской государственной корпорацией "Роскосмос" по программе исследования планеты Марс, которая раньше была приостановлена.

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Об этом сообщил генеральный директор агентства Йозеф Ашбахер.

"Совет ЕSА рассмотрел вопрос о миссии ExoMars относительно марсохода и посадочной платформы, признав, что обстоятельства, приведшие к прекращению сотрудничества с "Роскосмосом" – война в Украине и обусловленные им санкции – продолжают превалировать", — отметил он.

В результате этого Совет поручил ему официально прекратить ранее приостановленное сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars, пояснил Ашбахер.

По его словам, информация о дальнейших действиях с другими партнерами будет обнародована на брифинге для СМИ 20 июля.

Отметим, ранее ESA решило прекратить участие в российских проектах по изучению спутника Земли Луны.

Также глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Москва уйдет с Международной космической станции. Он возложил вину за этот шаг на санкции, введенные в связи с вторжением в Украину.