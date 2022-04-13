Европейское космическое агентство прекращает сотрудничество с РФ по изучению Луны

Европейское космическое агентство (ESA) решило прекратить участие в российских проектах по изучению спутника Земли Луны.

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Как заявляют в агентстве, ESA прекратит совместную деятельность с Россией по проектам "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27".

По информации ESA, агентство планирует подписать контракт по транспортировке камеры PILOT-D и ее навигационной системы для высокоточной посадки, которые должны были быть испытаны в рамках миссии "Луна-25", с другим поставщиком таких услуг.

Доставка другого оборудования, которое ранее планировалось запустить в рамках "Луны-27", будет осуществлена в ходе миссии NASA.

Кроме этого, ESA рассматривает иные варианты испытания системы высокоточной посадки и снижения рисков PILOT, которая планировалась для участия в проекте в "Луна-27".

На прошлой неделе глава ESA Йозеф Ашбахер и президент Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) подписали соглашение об отправке оборудования ESA и Exospheric Mass Spectrometer в рамках совместной миссии JAXA и Индийской организации космических исследований (ISRO) по доставке на лунную поверхность аппарата LUPEX.

Ранее Европейское космическое агентство (ESA) отказалось от дальнейшего сотрудничества с Роскосмосом по миссии ExoMars из-за российского вторжения в Украину.

В частности, Правительственный совет ESA на заседании в Париже оценил ситуацию в Украине и единогласно признал невозможность текущего сотрудничества с Роскосмосом по миссии марсохода ExoMars.

Напомним, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сокращает свой персонал в Российской Федерации.

Источник фото: ua.depositphotos.com