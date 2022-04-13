Європейське космічне агентство припиняє співпрацю з РФ щодо вивчення Місяця

Європейське космічне агентство (ESA) вирішило припинити участь у російських проектах із вивчення супутника Землі Місяця.

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Як заявляють в агентстві, ESA припинить спільну діяльність з Росією щодо проектів "Місяць-25", "Місяць-26" та "Місяць-27".

За інформацією ESA, агентство планує підписати до контракту з транспортування камери PILOT-D і її навігаційної системи для високоточної посадки, які повинні були бути випробувані в рамках місії "Місяць-25", з іншим постачальником таких послуг.

Доставка іншого обладнання, яке раніше планувалося запустити в рамках "Місяць-27", буде здійснена в ході місії NASA.

Крім цього, ESA розглядає інші варіанти випробування системи високоточної посадки та зниження ризиків PILOT, яка планувалася для участі в проекті в "Місяць-27".

Минулого тижня глава ESA Йозеф Ашбахер і президент Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) підписали угоду про відправку обладнання ESA та Exospheric Mass Spectrometer у рамках спільної місії JAXA та Індійської організації космічних досліджень (ISRO) з доставки на місячну поверхню апарату L.

Раніше Європейське космічне агентство (ESA) відмовилося від подальшої співпраці з Роскосмосом щодо місії ExoMars через російське вторгнення в Україну.

Зокрема, Урядова рада ESA на засіданні в Парижі оцінила ситуацію в Україні та одноголосно визнала неможливість поточної співпраці з Роскосмосом щодо місії марсоходу ExoMars.

Нагадаємо, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) скорочує свій персонал у Російській Федерації.

Джерело фото: ua. depositphotos. com