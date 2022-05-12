"Роскосмос" обходит международные санкции через "Газпромбманк"

Российская государственная корпорация "Роскосмос" активизирует расчеты через "Газпромбанк". На сегодняшний день этот российский государственный банк мало пострадал от международных санкций.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ведомстве подчеркивают, что определенные ограничения к "Газпромбанку" были анонсированы только 8 мая, но они будут касаться персонально руководителей учреждения.

"Роскосмос" и другие российские монополисты будут наращивать объем международных платежей, используя "неприкосновенность" этого финансового учреждения

В целом, чтобы уменьшить влияние международных санкций "Роскосмос" разослал в подчиненные структуры документ "Об организации расчетов в условиях санкций". Он предусматривает следующие мероприятия:

- ограничение проведения расчетов в иностранной валюте и перевод расчетов по заключенным контрактам в рубли;

- минимизация объемов иностранной валюты на счетах банков, в отношении которых введены санкции;

- открытие счетов в дочерних учреждениях иностранных банков или российских учреждениях, не подпадающих под санкции

– отработка инструкции по порядку инвестирования свободных денежных средств корпорации "Роскосмос".

Отметим, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Москва уйдет с Международной космической станции. Он возложил вину за этот шаг на санкции, введенные в связи с вторжением в Украину.