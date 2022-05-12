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"Роскосмос" обходит международные санкции через "Газпромбманк"
Российская государственная корпорация "Роскосмос" активизирует расчеты через "Газпромбанк". На сегодняшний день этот российский государственный банк мало пострадал от международных санкций.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
В ведомстве подчеркивают, что определенные ограничения к "Газпромбанку" были анонсированы только 8 мая, но они будут касаться персонально руководителей учреждения.
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В целом, чтобы уменьшить влияние международных санкций "Роскосмос" разослал в подчиненные структуры документ "Об организации расчетов в условиях санкций". Он предусматривает следующие мероприятия:
- ограничение проведения расчетов в иностранной валюте и перевод расчетов по заключенным контрактам в рубли;
- минимизация объемов иностранной валюты на счетах банков, в отношении которых введены санкции;
- открытие счетов в дочерних учреждениях иностранных банков или российских учреждениях, не подпадающих под санкции
– отработка инструкции по порядку инвестирования свободных денежных средств корпорации "Роскосмос".
Отметим, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Москва уйдет с Международной космической станции. Он возложил вину за этот шаг на санкции, введенные в связи с вторжением в Украину.