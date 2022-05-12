"Роскосмос" обходить міжнародні санкції через "Газпромбманк"

Російська державна корпорація "Роскосмос" активізує розрахунки через "Газпромбанк". Сьогодні цей російський державний банк мало постраждав від міжнародних санкцій.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У відомстві наголошують, що певні обмеження до "Газпромбанку" були анонсовані лише 8 травня, але вони стосуватимуться персонально керівників установи.

"Роскосмос" та інші російські монополісти нарощуватимуть обсяг міжнародних платежів, використовуючи "недоторканність" цієї фінансової установи

Загалом, щоб зменшити вплив міжнародних санкцій "Роскосмос" розіслав до підлеглих структур документ "Про організацію розрахунків в умовах санкцій". Він передбачає такі заходи:

- обмеження проведення розрахунків в іноземній валюті та переведення розрахунків за укладеними контрактами в рублі;

- мінімізація обсягів іноземної валюти на рахунках банків, щодо яких запроваджено санкції;

- відкриття рахунків у дочірніх установах іноземних банків або російських установах, які не підпадають під санкції;

- відпрацювання інструкції по порядку інвестування вільних коштів корпорації "Роскосмос".

Зазначимо, глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що Москва піде з Міжнародної космічної станції. Він поклав провину за цей крок на санкції, запроваджені у зв'язку із вторгненням в Україну.