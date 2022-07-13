Європейське агентство припиняє співпрацю з "Роскосмосом" щодо дослідження Марсу

Європейське космічне агентство (ESA) остаточно припиняє співпрацю з російською державною корпорацією "Роскосмос" за програмою дослідження планети Марс, яку раніше було припинено.

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Про це повідомив генеральний директор агенції Йозеф Ашбахер.

"Рада ЕSА розглянула питання про місію ExoMars щодо марсоходу та посадкової платформи, визнавши, що обставини, що призвели до припинення співпраці з "Роскосмосом" – війна в Україні та обумовлені ним санкції – продовжують превалювати", — зазначив він.

Внаслідок цього Рада доручила йому офіційно припинити раніше зупинену співпрацю з "Роскосмосом" за місією ExoMars, пояснив Ашбахер.

За його словами, інформацію про подальші дії з іншими партнерами буде оприлюднено на брифінгу для ЗМІ 20 липня.

Зазначимо, раніше ESA вирішило припинити участь у російських проектах із вивчення супутника Землі Місяця.

Також глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що Москва піде з Міжнародної космічної станції. Він поклав провину за цей крок на санкції, запроваджені у зв'язку із вторгненням в Україну.