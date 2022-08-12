ФГВФЛ выставил на продажу завод неметаллических минеральных изделий в Хмельницкой области

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион права требования по кредитам юридического лица, основным видом деятельности которого является производство неметаллических минеральных изделий, и дебиторскую задолженность.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как говорится в сообщении фонда, активы находятся на балансе ликвидируемого банка "Земельный капитал". Торги по "голландской" модели пройдут 5 сентября в системе "Prozorro.Продажи".

Одним лотом (№GL16N021186) на них выставлены права требования по трем кредитным договорам. Общая задолженность по ним составляет 24,07 миллиона гривен. Эта же сумма является начальной ценой лота.

Указано, что в залоге по кредитам находятся нежилые здания общей площадью 9153,2 квадратных метра, производственное оборудование, а также производственная база общей площадью 483,1 квадратных метра.

Судя по опубликованным фото находящегося в залоге объекта, речь идет о территории предприятия по улице Богдана Хмельницкого, 144, где ранее находился завод "Славута-Папир", производивший, соответственно, бумагу и картон. Однако он был признан банкротом еще в декабре 2010 года и ныне ликвидирован.

Напомним, что сам банк "Земельный капитал" был признан неплатежеспособным год назад – 11 августа 2021 года. Месяц в нем действовала временная администрация, после чего Национальный банк Украины решил все же ликвидировать это финучреждение.