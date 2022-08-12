ФГВФО виставив на продаж завод неметалевих мінеральних виробів на Хмельниччині

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на аукціон права вимоги за кредитами юридичної особи, основним видом діяльності якої є виробництво неметалевих мінеральних виробів, та дебіторську заборгованість.

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Як ідеться у повідомленні фонду, активи перебувають на балансі банку "Земельний капітал", який нині ліквідується. Торги за "голландською" моделлю відбудуться 5 вересня у системі "Prozorro.Продажі".

Одним лотом (№GL16N021186) на них виставлено права вимоги за трьома кредитними договорами. Загальна заборгованість по ним становить 24,07 мільйона гривень. Ця ж сума є початковою ціною лоту.

Вказано, що у заставі за кредитами перебувають нежитлові будівлі загальною площею 9153,2 квадратних метра, виробниче обладнання, а також виробнича база загальною площею 483,1 квадратних метра.

Судячи з опублікованих фото об'єкту, що перебуває у заставі, мова йде про територію підприємства по вулиці Богдана Хмельницького, 144, де раніше знаходився завод "Славута-Папір", що виробляв, відповідно, папір та картон, але був визнаний банкрутом ще у грудні 2010 року і наразі ліквідований.

Нагадаємо, що сам банк "Земельний капітал" було визнано неплатоспроможним рік тому - 11 серпня 2021 року. Місяць у ньому діяла тимчасова адміністрація, після чого Національний банк України вирішив все ж ліквідувати цю фінустанову.