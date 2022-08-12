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Промисловість
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ФГВФО виставив на продаж завод неметалевих мінеральних виробів на Хмельниччині

ФГВФО виставив на продаж завод неметалевих мінеральних виробів на Хмельниччині

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на аукціон права вимоги за кредитами юридичної особи, основним видом діяльності якої є виробництво неметалевих мінеральних виробів, та дебіторську заборгованість.

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Як ідеться у повідомленні фонду, активи перебувають на балансі банку "Земельний капітал", який нині ліквідується. Торги за "голландською" моделлю відбудуться 5 вересня у системі "Prozorro.Продажі".

Одним лотом (№GL16N021186) на них виставлено права вимоги за трьома кредитними договорами. Загальна заборгованість по ним становить 24,07 мільйона гривень. Ця ж сума є початковою ціною лоту.

Вказано, що у заставі за кредитами перебувають нежитлові будівлі загальною площею 9153,2 квадратних метра, виробниче обладнання, а також виробнича база загальною площею 483,1 квадратних метра.

Судячи з опублікованих фото об'єкту, що перебуває у заставі, мова йде про територію підприємства по вулиці Богдана Хмельницького, 144, де раніше знаходився завод "Славута-Папір", що виробляв, відповідно, папір та картон, але був визнаний банкрутом ще у грудні 2010 року і наразі ліквідований.

Нагадаємо, що сам банк "Земельний капітал" було визнано неплатоспроможним рік тому - 11 серпня 2021 року. Місяць у ньому діяла тимчасова адміністрація, після чого Національний банк України вирішив все ж ліквідувати цю фінустанову.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов