Intel планирует создать в Польше новый завод по производству микросхем

Корпорация Intel планирует инвестировать 4,6 млрд долларов в строительство завода по сборке и тестированию полупроводников в западной Польше, поскольку стремится увеличить производство микросхем на фоне роста геополитической напряженности.

Об этом пишет Вloomberg.

Издание сообщает, что этот проект Intel может стать последним в ЕС, поскольку отношения блока с Китаем ухудшаются. Intel имеет существующее предприятие по производству пластин в Ирландии и планирует построить большой комплекс чипов в восточной Германии, поскольку компания стремится создать сквозную цепь производства полупроводников в Европе.

Главный операционный директор Intel Кейван Эсфарьяни рассказал, что для иорпорации эта фабрика очень нужна.

Несколько стран соревнуются за то, чтобы Intel инвестировала в их регионы, а некоторые, как Германия, заручившаяся поддержкой Intel, ведут переговоры о размере субсидий, которые они могут выделить.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что завод Intel станет движущей силой, которая привлечет дальнейшие технологические инвестиции в Польшу и укрепит связи с США. Он назвал это самой большой инвестицией с нуля в стране.

Завод в Польше обеспечит работу 2000 человек и создаст несколько тысяч дополнительных рабочих мест на этапе строительства. Ожидается, что объект заработает до 2027 года.

По информации Bloomberg, прогнозируемая стоимость этого комплекса составит до 30 миллиардов евро.

Европейские проекты являются частью плана вернуть компанию на вершину полупроводниковой промышленности после того, как ее потеснила компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Большинство производства Intel сейчас расположено в Восточной Азии.

В прошлом году стало известно, что TSMC, расположенная на Тайване, ведет переговоры о строительстве своего первого европейского завода в немецком Дрездене.

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