Intel планує створити у Польщі новий завод з виробництва мікросхем

Корпорація Intel планує інвестувати 4,6 мільярда доларів у будівництво заводу по зборці та тестуванню напівпровідників у західній Польщі, оскільки прагне збільшити виробництво мікросхем на тлі зростання геополітичної напруженості.

Про це пише Вloomberg.

Видання повідомляє, що цей проєкт Intel може стати останнім в ЄС, оскільки відносини блоку з Китаєм погіршуються. Intel має існуюче підприємство з виробництва пластин в Ірландії та планує побудувати великий комплекс чіпів у східній Німеччині, оскільки компаніяпрагне створити наскрізний ланцюг виробництва напівпровідників у Європі.

Головний операційний директор Intel Кейван Есфар’яні розповів, що для іорпорації ця фабрика вкрай потрібна.

Кілька країн змагаються за те, щоб Intel інвестував у їхні регіони, а деякі, як Німеччина, яка заручилася підтримкою Intel, ведуть переговори про розмір субсидій, які вони можуть виділити.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що завод Intel стане рушійною силою, яка привабить подальші технологічні інвестиції у Польщу та зміцнить зв’язки країни зі США. Він назвав це найбільшою інвестицією з нуля в країні.

Завод в Польщі забезпечить роботу 2000 працівників і створить кілька тисяч додаткових робочих місць на етапі будівництва. Очікується, що об’єкт запрацює до 2027 року.

За інформацією Bloomberg, прогнозована вартість цього комплексу буде становити до 30 мільярдів євро.

Європейські проекти є частиною плану, щоб повернути компанію на вершину напівпровідникової промисловості після того, як її потіснила компаніяTaiwan Semiconductor Manufacturing Co. Більшість виробництва Intel зараз розташована в Східній Азії.

Минулоріч стало відомо, що TSMC, яка розташована на Тайвані, веде перемовини про будівництво свого першого європейського заводу в німецькому Дрездені.

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