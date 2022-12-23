Найбільший виробник чіпів планує побудувати завод в Європі

Найбільша у світі компанія із виробництва напівпровідників Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), яка розташована на Тайвані, веде перемовини про будівництво свого першого європейського заводу в німецькому Дрездені.

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що керівництво TSMC відвідає Німеччину на початку наступного року для обговорення рівня державної підтримки майбутнього заводу, а також здатності місцевого ланцюга постачання задовольнити його потреби.

Для керівників TSMC ця поїздка буде другою за останні шість місяців, очікується, що остаточне рішення про інвестування мільярдів доларів у завод, будівництво якого може розпочатися вже у 2024 році, буде ухвалене незабаром після цього.

Переговори тайванської фірми з кількома постачальниками матеріалів і обладнання зосереджені на тому, чи можуть вони також зробити інвестиції, необхідні для підтримки заводу.

Як пише видання Financial Times, майбутній завод в Дрездені може зосередитися на виробництві 22-нанометрових та 28-нанометрових чіпах.

TSMC, найбільший у світі виробник чіпів і найдорожча біржова компанія Азії, минулого року повідомила, що перебуває на ранніх стадіях розгляду потенційної експансії в Німеччину, яка є членом ЄС.

Хоча Тайвань і ЄС провели торговельні переговори на високому рівні в червні, менше ніж через тиждень після цієї зустрічі TSMC заявила, що не має конкретних планів щодо заводів у Європі.

Відповідно до Закону про європейські мікросхеми, Європейська комісія виділила загалом 15 мільярдів євро (15,90 мільярда доларів) на державні та приватні напівпровідникові проекти до 2030 року та використала ці гроші, щоб подвоїти частку Європи на висококонкурентному ринку мікросхем.

Раніше повідомлялося, що TSMC, планує витратити на розширення виробничих потужностей у 2022 році рекордні $44 млрд.