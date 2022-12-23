Крупнейший производитель чипов планирует построить завод в Европе

Крупнейшая в мире компания по производству полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), расположенная на Тайване, ведет переговоры о строительстве своего первого европейского завода в немецком Дрездене.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что руководство TSMC посетит Германию в начале следующего года для обсуждения уровня государственной поддержки будущего завода, а также возможности местной цепочки поставки.

Для руководителей TSMC эта поездка будет второй за последние шесть месяцев, ожидается, что окончательное решение об инвестировании миллиардов долларов в завод, строительство которого может начаться в 2024 году, будет принято вскоре после этого.

Переговоры тайваньской фирмы с несколькими поставщиками материалов и оборудования сосредоточены на том, могут ли они вложить инвестиции, необходимые для поддержки завода.

Как пишет издание Financial Times, будущий завод в Дрездене может сосредоточиться на производстве 22-нанометровых и 28-нанометровых чипах.

TSMC, крупнейший в мире производитель чипов и самая дорогая биржевая компания Азии, в прошлом году сообщила, что находится на ранних стадиях рассмотрения потенциальной экспансии в Германию, являющуюся членом ЕС.

Хотя Тайвань и ЕС провели торговые переговоры на высоком уровне в июне менее чем через неделю после этой встречи TSMC заявила, что не имеет конкретных планов по заводам в Европе.

Согласно Закону о европейских микросхемах, Европейская комиссия выделила в общей сложности 15 миллиардов евро (15,90 миллиарда долларов) на государственные и частные полупроводниковые проекты до 2030 года и использовала эти деньги, чтобы удвоить долю Европы на высококонкурентном рынке микросхем.

Ранее сообщалось, что TSMC планирует потратить на расширение производственных мощностей в 2022 году рекордные $44 млрд.