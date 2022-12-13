Киевский КБК впервые в Украине начал производить бумагу для упаковки хлеба и булочек

На Киевском картонно-бумажном комбинате (Обухов, Киевская область) в ноябре выпустили первую партию тонкой белой крафтовой бумаги для изготовления пакетов-саше, которые используются преимущественно для упаковки пищевых продуктов, таких как хлебобулочные изделия, хот-доги, сэндвичи, пирожные и тому подобное. Как сообщают на предприятии, сейчас уже налажено производство такой бумаги.

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"Выбор нового вида продукции не случаен, ведь спрос на такую бумагу на сегодняшний день высок, однако в нашей стране ни одно из предприятий бумажной отрасли до сих пор ее не производило. В Украину она импортируется преимущественно из стран Скандинавии", - отмечают на ККБК.

Речь идет о специфическом виде бумаги односторонней гладкости с гидрофобными свойствами. Сырьем для его изготовления выступает исключительно импортная отбеленная целлюлоза.

Как указывает главный технолог комбината Егор Кузнецов, поскольку бумага тонкая, в процессе ее изготовления нужно особое внимание уделять сверхточной настройке оборудования.

Добавление любых химикатов для этого вида продукта строго регламентируется органами госконтроля, поскольку в готовом изделии он должен непосредственно контактировать с едой.

Ввиду этого при производстве не используются никакие отбеливатели, наполнители, держатели и тому подобное. В состав бумаги входит лишь клей на основе жирных кислот.

"Несмотря на то, что процесс запуска нового продукта был непростым: подготовка длилась около года, понадобились консультации австрийских партнеров, для первых клиентов результаты пробной партии оказались удовлетворительными", - добавляют на предприятии.

ККБК также отмечает, что сейчас внедрение производства новых видов продукции важно не только для освоения новых рыночных сегментов, но и для эффективного использования оборудования и сохранения рабочих мест работников комбината, где работают более 2,5 тысячи человек, на фоне стагнации рынка.