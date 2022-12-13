Київський КПК вперше в Україні почав виробляти папір для упаковки хліба й булочок

На Київському картонно-паперовому комбінаті (Обухів, Київська область) у листопаді випустили першу партію тонкого білого крафтового паперу для виготовлення пакетів-саше, які використовуються переважно для упаковки харчових продуктів, таких як хлібобулочні вироби, хот-доги, сандвічі, тістечка тощо. Як повідомляють на підприємстві, наразі налагоджено виробництво такого паперу.

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"Вибір нового виду продукції невипадковий, адже попит на такий папір на сьогоднішній день високий, проте в нашій країні жодне з підприємств паперової галузі дотепер його не виробляло. В Україну він імпортується переважно з країн Скандинавії", - зазначають на ККПК.

Йдеться про специфічний вид паперу односторонньої гладкості з гідрофобними властивостями. Сировиною для його виготовлення виступає виключно імпортна відбілена целюлоза.

Як вказує головний технолог комбінату Єгор Кузнєцов, оскільки папір тонкий, у процесі його виготовлення потрібно особливу увагу приділяти надточному налаштуванню обладнання.

Додавання будь-яких хімікатів для цього виду продукту суворо регламентується органами держконтролю, оскільки у готовому виробі він має безпосередньо контактувати з їжею.

Тому при виробництві не використовуються ніякі відбілювачі, наповнювачі, утримувачі тощо. До складу паперу входить лише клей на основі жирних кислот.

"Незважаючи на те, що процес запуску нового продукту був непростим: підготовка тривала близько року, знадобилися консультації австрійський партнерів, для перших клієнтів результати пробної партії виявилися задовільними", - додають на підприємстві.

ККПК також зазначає, що зараз запровадження виробництва нових видів продукціїважливе не лише для освоєння нових ринкових сегментів, а й для ефективного використання обладнання та збереження робочих місць працівників комбінату, де працюють понад 2,5 тисячі людей, на фоні стагнації ринку.