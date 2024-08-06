Объемы производства минеральных удобрений снизились на 4,3% в первом полугодии: в чем причина

За первое полугодие 2024 года заводы азотного холдинга Ostchem произвели 918,5 тысячи тонн минеральных удобрений, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Основными факторами, повлекшими за собой сокращение производства, стали перебои с электроснабжением вследствие разрушения энергетической инфраструктуры. Также поток дешевых импортных удобрений, особенно из стран, поддерживающих Россию, создал сильную конкуренцию для украинских производителей, что привело к снижению спроса на их продукцию и, соответственно, сокращению объемов производства.

В частности, производство аммиачной селитры и карбамида уменьшилось на 9% и 10,8% соответственно из-за неконтролируемого импорта.

"Помимо перебоев с поставкой электричества из-за разрушения энергетической инфраструктуры добавилась также нехватка кадров: с начала полномасштабной войны на заводах мобилизовано почти 20% сотрудников, наблюдается кадровый дефицит около 15%, мы проводим переквалификацию персонала, осваивающего новые специальности", — добавил директор производства азотного бизнеса Ostchem Сергей Павлючук.

Несмотря на общее снижение производства, Черкасский "Азот" остается крупнейшим производителем минеральных удобрений в Украине, выпустив за первые шесть месяцев 2024 года 717,8 тысячи тонн продукции. "Ровноазот" также продемонстрировал стабильность, сохранив объемы производства на уровне прошлого года, изготовив 200,7 тысячи тонн.

В то же время, Ostchem добился успеха на рынке карбамидо-аммиачных смесей (КАС). По итогам первого полугодия производство КАС на заводах OSTCHEM увеличилось на 11,4 %, с 277,7 до 309,2 тысяч тонн. Рост объясняется высокой популярностью и увеличением потребления КАС, а также логистическими преимуществами украинских производителей.

Отмечается, что для удовлетворения высокого спроса на КАС были введены в эксплуатацию новые производственные площадки на Черкасском Азоте и Ривнеазоте с мощностью 1 миллион и 300 тысяч тонн в год соответственно.

Общий объем импорта азотных удобрений в Украину за первое полугодие 2024 года составил 1,298 млн тонн. Среди импортированных удобрений были аммиачная селитра (176,6 тысяч тонн), карбамид (311, 3 тысячи тонн), NPK (108, 5 тысяч тонн), сульфат (159, 8 тысяч тонн), NP (77, 71 тысячи тонн) и КАС (50, 8 тысяч тонн).

Как сообщалось, 12 апреля Group DF совместно с Hyundai Engineering Co. подписали соглашение о строительстве химического хаба в городе Ровно. Проект предусматривает строительство заводов по производству зеленого аммиака и водорода на основе возобновляемых источников электроэнергии; новые предприятия и производственные площадки по производству азотных удобрений и производных химических продуктов.

Также ранее сообщалось, что Ostchem запустил на базе Ривнеазот производство КАС, мощностью 300 тыс. тонн в год. Проект ориентирован в первую очередь на фермеров западных регионов Украины.