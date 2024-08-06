Обсяги виробництва мінеральних добрив знизились на 4,3% у першому півріччі: у чому причина

За перше півріччя 2024 року заводи азотного холдингу Ostchem виготовили 918,5 тисяч тонн мінеральних добрив, що на 4,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Основними факторами, що спричинили скорочення виробництва, стали перебої з електропостачанням внаслідок руйнування енергетичної інфраструктури. Також потік дешевих імпортних добрив, особливо з країн, що підтримують Росію, створив сильну конкуренцію для українських виробників, що призвело до зниження попиту на їхню продукцію та, відповідно, до скорочення обсягів виробництва.

Зокрема, виробництво аміачної селітри та карбаміду зменшилося на 9% та 10,8% відповідно через неконтрольований імпорт.

"Окрім перебоїв з постачанням електрики через руйнування енергетичної інфраструктури, додалася також нестача кадрів: з початку повномасштабної війни на заводах мобілізовано майже 20% співробітників, спостерігається кадровий дефіцит близько 15%, ми проводимо перекваліфікацію персоналу, який освоює нові спеціальності", - додав директор з виробництва азотного бізнесу Ostchem Сергій Павлючук.

Незважаючи на загальне зниження виробництва, Черкаський "Азот" залишається найбільшим виробником мінеральних добрив в Україні, випустивши за перші шість місяців 2024 року 717,8 тисяч тонн продукції."Рівнеазот" також продемонстрував стабільність, зберігши обсяги виробництва на рівні минулого року,виготовивши 200,7 тисяч тонн.

У той же час, Ostchem досяг успіху на ринку карбамідо-аміачних сумішей (КАС). За підсумками першого півріччя, виробництво КАС на заводах OSTCHEM збільшилося на 11,4%, з 277,7 до 309,2 тисяч тонн. Зростання пояснюється високою популярністю та збільшенням споживання КАС, а також логістичними перевагами українських виробників.

Зазначається, що для задоволення високого попиту на КАС було введено в експлуатацію нові виробничі майданчики на Черкаському "Азоті" та "Рівнеазоті" з потужністю 1 мільйон та 300 тисяч тонн на рік відповідно.

Загальний обсяг імпорту азотних добрив в Україну за перше півріччя 2024 року склав 1,298 мільйона тонн. Серед імпортованих добрив були аміачна селітра (176,6 тисяч тонн), карбамід (311,3 тисяч тонн), NPK (108,5 тисяч тонн),сульфат (159,8 тисяч тонн), NP (77,71 тисяч тонн) та КАС (50,8 тисяч тонн).

Як повідомлялося, 12 квітня Group DF спільно з Hyundai Engineering Co. підписали угоду про будівництво хімічного хабу у місті Рівне. Проект передбачає будівництво заводів з виробництва «зеленого» аміаку та водню на основі відновлюваних джерел електроенергії; нові підприємства та виробничі майданчики з виробництва азотних добрив та похідних хімічних продуктів.

Також раніше повідомлялося, що Ostchem запустив на базі "Рівнеазот" виробництво КАС, потужністю 300 тис. тонн на рік. Проект орієнтований насамперед на фермерів західних регіонів України.