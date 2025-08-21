От идеи к торговой полке. Как наукоемкий бизнес создает инновационные продукты и при чем здесь NASA

В 2022 году, несмотря на полномасштабное вторжение, мы запустили завод биотехпродуктов на основе дрожжевой клетки, а на украинский рынок вышли наши флейки. Это дрожжевые хлопья для здорового питания. Мы заметили, что в мире спрос на такой продукт растет и решили действовать. Нужно было всего-навсего разработать совершенно новую для нас технологию.

Стандарты NASA в бизнесе. Измеряем готовность технологий

На этапе разработки было много идей, которые хотелось одновременно воплощать в жизнь. Но когда их количество перевалило за 60, стало ясно, что нужно систематизировать процесс. Так мы пришли к TRL подходу. Technology Readiness Level (TRL) – это шкала для оценки зрелости технологии, разработанной NASA в 70-х годах. После появления она быстро приобрела популярность среди инновационных направлений и сегодня интегрирована в ISO — международную систему стандартов.

В Enzym Group в процесс TRL, кроме R&D центра, вовлечены и другие подразделения компании, в том числе и департамент технологического развития и само производство. Успех воплощения идеи – это командная работа. Бизнес должен это понимать, потому что без работы команды можно так и не найти способов масштабирования до промышленных объемов, и идея останется только идеей.

TRL-метод включает девять уровней: от фундаментальных исследований до внедрения в производство.

Этап 1. Формирование основных принципов технологии: закладываем фундамент инноваций

На этом этапе важно синхронизироваться внутри команды. Определить и зафиксировать, каким должен быть продукт, чтобы все равно понимали суть разработки и идеи.

Этап 2. Работа на лабораторной стадии: от теории к эксперименту

Второй этап включает поиск теоретической базы, имеющихся данных, получение образцов с рынка, их анализ. Все это поможет понять, какая технология позволит как можно быстрее получить желаемый результат. На основе этого мы создали дизайн продукта.

Этап 3. Экспериментальное подтверждение концепции: тестируем технологию на жизнеспособность

Мы заказали исследования в центрах экспертизы Нидерландов, затем провели тестирование в нашей лаборатории. Результаты подтвердили, что благодаря конкретной технологии нам удастся из дрожжевого концентрата хлебопекарных дрожжей получить хлопья-флейки.

Этап 4. Подтверждение технологии в лабораторных условиях: завод в миниатюре

В нашей лаборатории разработок есть собственная пилотная линия, которая позволяет производить тестовые партии на оборудовании, максимально приближенном к производственному. Здесь мы убеждаемся, что наша технология – не счастливая случайность, а контролируемый результат. Затем формируем лабораторный регламент производства: составляем перечень показателей, параметров и действий на пилотном оборудовании, чтобы получить желаемый продукт.

Этап 5. Подтверждение возможности промышленного производства: от лаборатории до конвейера

Ключевая задача – проверить, можем ли мы масштабировать технологию в условиях производства. Далее существует два пути: либо возвращаемся на стадию технологической разработки и совершенствуем ее, либо переходим к следующему шагу.

Этап 6. Первый прототип в промышленных условиях: на шаг ближе к реальности

Здесь возникает прототип продукта. Проверяем в условиях производства, удалось ли достичь характеристик продукта, заложенных на 3 этапе. Прототип флейков был максимально приближен к конечному результату. В противном случае мы возвращались бы к предыдущим этапам.

Этап 7. Тестирование и масштабирование технологии: проверка тестовых партий на внешнем рынке

Тестовые партии могут выходить за пределы производства после подтверждения воспроизводимости и соответствия. Убедившись, что прототип флейки соответствует нашим ожиданиям, мы предложили образцы ключевым клиентам, чтобы получить первые отзывы. Здесь мы были в шаге от производства.

Этап 8. Классификация системы и подтверждение в производственных условиях: готовимся к серийному производству

На этом шаге оптимизируем качественные и количественные характеристики. Составляем промышленный регламент — документ, регулирующий производственный процесс и обеспечивающий стабильность воспроизводимости продукта и повторяемость результата. Только после этого запускаем производство.

Этап 9. Производство на постоянной основе: завершение цикла

После серийного запуска постоянные партии создаются уже в стандартных производственных условиях. В дальнейшем проводим только периодическое наблюдение.

90% инноваций не доходят до рынка

Критический этап между разработкой технологии и коммерциализацией называют "долиной смерти". Именно здесь большинство инноваций терпят неудачу. В среднем для инновационных продуктов до 9 этапа доходят всего 10%, остальные останавливаются на этапах от 4 до 7. Почему? По разным причинам, но прежде всего из-за невозможности масштабирования технологии. Не всегда процессы по колбе и пробирке в лаборатории можно мультипликировать в производственных условиях.

Украинская инновация на мировом рынке

Флейки Enzym Group со вкусами не имеют аналогов на рынке – это наши разработки. Есть линейки с различными питательными компонентами — со спирулиной, морковью, средиземноморскими травами и т.д. Готовим к выходу новую разработку – флейки со смесью специй чимичури. Экспортируем их в страны ЕС, в планах наладить поставки в США. В Украине купить флейки можно онлайн.

Мы знали, что изготовить флейки можно, ведь продукт уже был на рынке. Единственное, что нужно было – освоить технологию. А это был вопрос времени, опыта и компетенций.