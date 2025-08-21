Від ідеї до торгової полиці. Як наукоємний бізнес створює інноваційні продукти і до чого тут NASA

У 2022 році, попри повномасштабне вторгнення, ми запустили завод біотехпродуктів на основі дріжджової клітини, а на український ринок вийшли наші флейки. Це дріжджові пластівці для здорового харчування. Ми помітили, що у світі попит на такий продукт зростає, і вирішили діяти. Потрібно було всього-навсього розробити абсолютно нову для нас технологію.

Стандарти NASA у бізнесі. Вимірюємо готовність технологій

На етапі розробки було багато ідей, які хотілося одночасно втілювати. Але, коли їхня кількість перевалила за 60, стало зрозуміло, що потрібно систематизовувати процес. Так ми прийшли до TRL-підходу. Technology Readiness Level (TRL) — це шкала для оцінки зрілості технології, яку розробили NASA у 70-х роках. Після появи вона швидко набула популярності серед інноваційних напрямів і сьогодні інтегрована в ISO — міжнародну систему стандартів.

У Enzym Group у процес TRL, крім R&D центру, залучені й інші підрозділи компанії, зокрема й департамент технологічного розвитку та саме виробництво. Успіх втілення ідеї — це командна робота. Бізнес має це розуміти, бо без роботи команди можна так і не знайти способів масштабування до промислових об’ємів й ідея залишиться лише ідеєю.

TRL-метод включає дев’ять рівнів: від фундаментальних досліджень до впровадження у виробництво.

Етап 1. Формування основних принципів технології: закладаємо фундамент інновацій

На цьому етапі важливо синхронізуватися всередині команди. Визначити і зафіксувати, яким має бути продукт, аби всі однаково розуміли суть розробки та ідеї.

Етап 2. Робота на лабораторній стадії: від теорії до експерименту

Другий етап включає пошук теоретичної бази, наявних даних, отримання взірців з ринку, їхній аналіз. Усе це допоможе зрозуміти, яка технологія дозволить якнайшвидше отримати бажаний результат. На основі цього ми сформували дизайн продукту.

Етап 3. Експериментальне підтвердження концепції: тестуємо технологію на життєздатність

Ми замовили дослідження в центрах експертизи Нідерландів, потім провели тестування в нашій лабораторії. Результати підтвердили, що завдяки конкретній технології нам вдасться з дріжджового концентрату хлібопекарських дріжджів отримати пластівці-флейки.

Етап 4. Підтвердження технології в лабораторних умовах: завод в мініатюрі

У нашій лабораторії розробок є власна пілотна лінія, яка дозволяє виготовляти тестові партії на обладнанні, максимально наближеному до виробничого. Тут ми переконуємося, що наша технологія — не щаслива випадковість, а контрольований результат. Опісля формуємо лабораторний регламент виробництва: складаємо перелік показників, параметрів і дій на пілотному обладнанні, щоб отримати бажаний продукт.

Етап 5. Підтвердження можливості промислового виробництва: від лабораторії до конвеєра

Ключове завдання — перевірити, чи можемо ми масштабувати технологію в умовах виробництва. Далі існує два шляхи: або повертаємось на стадію технологічної розробки і вдосконалюємо її, або переходимо до наступного кроку.

Етап 6. Перший прототип у промислових умовах: на крок ближче до реальності

Тут зʼявляється прототип продукту. Перевіряємо в умовах виробництва, чи вдалось досягти характеристик продукту, закладених на 3 етапі. Прототип флейків був максимально наближений до кінцевого результату. В протилежному випадку ми б поверталися до попередніх етапів.

Етап 7. Тестування і масштабування технології: перевірка тестових партій на зовнішньому ринку

Тестові партії можуть виходити за межі виробництва після підтвердження відтворюваності і відповідності. Переконавшись, що прототип флейків відповідає нашим очікуванням, ми запропонували зразки ключовим клієнтам, аби отримати перші відгуки. Тут ми були за крок до виробництва.

Етап 8. Класифікація системи і підтвердження у виробничих умовах: готуємося до серійного виробництва

На цьому етапі оптимізуємо якісні і кількісні показники. Складаємо промисловий регламент — документ, який регулює виробничий процес і забезпечує стабільність відтворюваності продукту і повторюваність результату. Лише після цього запускаємо виробництво.

Етап 9. Виробництво на постійній основі: завершення циклу

Після серійного запуску постійні партії створюються в уже стандартних виробничих умовах. Надалі проводимо лише періодичний нагляд.

90% інновацій не доходять до ринку

Критичний етап між розробкою технології і комерціалізацією називають «долиною смерті». Саме тут більшість інновацій зазнають невдачі. В середньому для інноваційних продуктів до 9 етапу доходять лише 10%, решта зупиняються на етапах від 4 до 7. Чому? З різних причин, але передусім — через неможливість масштабування технології. Не завжди процеси з колби і пробірки у лабораторії можна мультиплікувати у виробничих умовах.

Українська інновація на світовому ринку

Флейки Enzym Group зі смаками не мають аналогів на ринку — це наші розробки. Маємо лінійки із різними поживними компонентами — зі спіруліною, морквою, середземноморськими травами та ін. Готуємо до виходу нову розробку — флейки зі сумішшю спецій чімічурі. Експортуємо їх в країни ЄС, у планах налагодити постачання у США. В Україні купити флейки можна онлайн.

Ми знали, що виготовити флейки можливо, адже продукт уже був на ринку. Єдине, що потрібно було — освоїти технологію. А це було питанням часу, досвіду й компетенцій.