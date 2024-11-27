Помочь вернуться к работе и гражданской жизн: как в "АрселорМиттал Кривой Рог" встречают ветеранов

С начала полномасштабного вторжения более 3500 сотрудников "АрселорМиттал Кривой Рог" пошли защищать Украину. Ожидая их возвращения, компания внедряет особую экосистему, помогающую демобилизованным сотрудникам вернуться к работе и нормальной жизни.

Четкие алгоритмы действий, медицинская поддержка, переобучение и психологическая помощь призваны сделать реинтеграцию максимально комфортной. В рамках спецпроекта "Стальное сердце страны" рассказываем, как встречают ветеранов на крупнейшем горно-металлургическом предприятии страны.

Направления помощи и маршрутная карта возвращения

Среди защищающих страну сотрудников "АрселорМиттал Кривой Рог" демобилизованы 434 человека — из них 60% вернулись на свои рабочие места. Когда в компании увидели, что количество ветеранов постепенно увеличивается, начали разрабатывать системные подходы сотрудничества с ними.

"Мы сфокусировались на работе с ветеранами и поощряем команду общаться с мобилизованными ребятами. Мы стремимся поддерживать с ними связь, чтобы они чувствовали, что важны для нас, что мы ждем их возвращения. Наша цель состоит в том, чтобы, когда ветераны вернуться, мы были на 100% к этому готовы, чтобы все возможные варианты развития событий уже были отработаны", — рассказывает директор по персоналу "АрселорМиттал Кривой Рог" Екатерина Залозных.

В первую очередь в компании провели интервью с каждым демобилизованным сотрудником, спрашивая, что для него важно, что было самым сложным, когда он возвращался, чего не хватало и на что предприятие должно обратить внимание. На базе ответов выделили четыре направления поддержки ветеранов:

координационные действия;

помощь с бюрократическими процессами;

создание инклюзивных рабочих мест;

доступная реабилитация.

Эти фокусы стали основой экосистемы работы с ветеранами с момента, когда они принимают решение вернуться на предприятие. Для начала все руководители прошли обучение, как встречать ветерана войны и помочь ему вернуться к работе, ведь чаще всего ветераны обращаются к непосредственным руководителям.

Обучать руководителей правильно работать с ветеранами мы начали еще в прошлом году. Сначала были тренинги для тех людей, которые имели непосредственный контакт с ветеранами, потом пришел черед всех тех, кто общается с ними. Екатерина Залозных директор по персоналу "АрселорМиттал Кривой Рог"

Следующий шаг — направление в координационный центр, работающий с ветеранами и имеющий контактное лицо, которому можно задавать любые вопросы. Если компания не имеет возможности обеспечить определенный запрос, то может направить к волонтерам, в центр занятости или к местным властям. Чтобы помочь ветеранам с бюрократическими процессами, например, оформить льготы, "АрселорМиттал Кривой Рог" сотрудничает с центром "Я — Ветеран", который был создан при городском совете. Также координируют с юристами, разбирают с ними каждый кейс и предоставляют юридическое сопровождение. Для удобства была разработана маршрутная карта — своеобразный путь возвращения в трудовую семью. Там пошагово, доступно и понятно расписано, что за чем и как делать, чтобы избежать лишних действий.

Другая информационная поддержка — специальный чат. "Мы выкладываем там все последние новости, которые могут заинтересовать ветеранов или быть полезными для них. Это может быть что-то на предприятии, в городе или государственные инициативы. Мы информируем ветеранов, что есть более простые или лучшие решения, это очень помогает им", — говорит Екатерина Залозных.

Психологическая поддержка и адаптация рабочего места

В компании сфокусировались также на медицинской поддержке вернувшихся с войны. Для них в поликлинике есть свой врач-координатор, помогающий во всех вопросах, связанных со здоровьем. По возвращении на предприятие каждый ветеран проходит полный медицинский осмотр и обязательно посещает корпоративного психолога.

"Наша цель — помочь при необходимости и понять, чем мы можем быть полезны сейчас и через время. Психолог не настаивает, но дает знать — как только ветеран будет готов, ему помогут. Наш специалист также работает с семьями ветеранов, чтобы предотвратить сложности, которые могут возникнуть при реинтеграции, в том числе в семейную жизнь. Так что по желанию на консультации приходят и родные демобилизованных, даже с детьми", — объясняет директор по персоналу "АрселорМиттал Кривой Рог".

Демобилизованный сотрудник может обратиться не только к психологу компании, но и к другим специалистам — в пакет медицинского страхования ветеранов добавили десять бесплатных сеансов психологической помощи со специалистами местной частной клиники. Ветераны могут бесплатно посещать в поликлиниках врачей со льготами, а также пройти физиотерапевтические процедуры и различные виды массажа.

Пакеты расширили санаторно-курортным лечением: по направлению врача ветераны могут поехать в определенные оздоровительные заведения. Это пользуется спросом, поэтому программу собираются продолжать и в следующем году. Для ветеранов добавили также льготное питание в столовых.

Следующий шаг ветерана на предприятии — возвращение к работе. Здесь есть несколько вариантов развития событий. Если по заключению медкомиссии сотрудник может вернуться на свое рабочее место, его приглашают работать тогда, когда он будет готов — сразу или после отдыха. Несмотря на то что обычно у ветеранов нет отпуска, в компании делают исключение и помогают его оформить. На предприятии понимают, что многим нужно время для семьи или чтобы настроиться на гражданскую жизнь.

Другая история, когда у ветерана есть группа инвалидности — в "АрселорМиттал Кривой Рог" 58 таких сотрудников. Из них 22 человека трудоустроены подсобными рабочими, а 36 — на рабочие места.

"Если ветеран получает группу инвалидности или имеет определенные ограничения, мы собираем что-то вроде коллегии вместе с эйчаром, руководителями подразделений, медицинскими сотрудниками и юристами, если это нужно. И решаем, куда можем трудоустроить ветерана с учетом его ограничений. У нас есть случаи, когда мы организовывали под человека инклюзивное рабочее место. Также была ситуация, когда ветеран имел ограничения в продолжительности ходьбы, а работа предполагала постоянное движение между оборудованием — для него создали новую штатную единицу без длительной хотьбы", — рассказывает Екатерина Залозных.

Для тех, кто по возвращении не может или не хочет идти на старое рабочее место, в компании предлагают переквалификацию в собственном Университете АрселорМиттал. Учреждение имеет лицензию на обучение более 350 различных рабочих профессий — ветераны могут переучиться на любую из них за счет предприятия. Если и здесь демобилизованный не видит своего развития, ему рассказывают о возможностях, предоставляемых центром занятости. Там можно изменить сферу деятельности и получить второе высшее образование за счет государства.

Как команда готовится к возвращению коллег

Для всех сотрудников коллективов, куда возвращается ветеран, а также его руководителей проводят тренинги. Разбирают, как правильно общаться, какие вопросы задавать, а какие нет. Подобные тренинги по запросу проводят и для ветеранов, поскольку в некоторых случаях у них также есть вопросы о взаимодействии с коллегами.

"Обучение руководителей правильно работать с ветеранами мы начали еще в прошлом году. Сначала были тренинги для тех людей, которые имели непосредственный контакт с ветеранами, потом пришел черед всех тех, кто общается с ветеранами. Уже потом наш психолог взяла за основу эту программу и адаптировала ее. Теперь мы еженедельно группами собираем людей и обучаем их работе с ветеранами", — уточняет Екатерина Залозных.

Тренинги корпоративного психолога проходят в два этапа. Сначала специалист посещает структурные подразделения, где собираются руководители разных звеньев управления от начальника цеха до мастеров, в ведении которых есть либо мобилизованный работник, либо ветеран. Если во время этих встреч возникают другие вопросы, психолог разрабатывает последовательные вебинары по каждой теме согласно запросу работников.

Отдельным важным аспектом является чествование ветеранов. Для этого в "АрселорМиттал Кривой Рог" проводят, с соблюдением соответствующих требований безопасности, мероприятия для ветеранов и их семей для повышения морального духа и чтобы поблагодарить их за вклад в защиту Украины. В компании пытаются держать баланс — по достоинству чествовать ветеранов, но не делать из них отдельную категорию сотрудников.

Таким образом, на предприятии активно внедряются программы поддержки и трудоустройства ветеранов, чтобы подготовиться к увеличению их количества и лучшей их интеграции в жизнь предприятия и города.