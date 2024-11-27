Допомогти повернутися до роботи та цивільного життя: як в “АрселорМіттал Кривий Ріг” зустрічають ветеранів

Від початку повномасштабного вторгнення понад 3500 співробітників “АрселорМіттал Кривий Ріг” пішли боронити Україну. Очікуючи на їхнє повернення, компанія впроваджує особливу екосистему, що допомагає демобілізованим працівникам повернутися до роботи та нормального життя.

Чіткі алгоритми дій, медична підтримка, перенавчання та психологічна допомога покликані зробити реінтеграцію максимально комфортною. У межах спецпроєкту "Сталеве серце країни" розповідаємо, як зустрічають ветеранів на найбільшому гірничо-металургійному підприємстві країни.

Напрями допомоги та маршрутна мапа повернення

Серед співробітників “АрселорМіттал Кривий Ріг”, що захищають країну, демобілізовані 434 особи — з них 60% вже повернулися до своїх робочих місць. Коли у компанії побачили, що кількість ветеранів поступово збільшується, почали розробляти системні підходи співпраці з ними.

“Ми сфокусувалися на роботі з ветеранами та заохочуємо команду спілкуватися з мобілізованими. Прагнемо підтримувати з ними зв'язок, щоб вони відчували, що важливі для нас, що ми чекаємо на їхнє повернення. Наша мета полягає в тому, щоб, коли ветерани повернуться, ми були на 100% до цього готові, щоб усі можливі варіанти розвитку подій уже були відпрацьовані”, — розповідає директорка з персоналу "АрселорМіттал Кривий Ріг" Катерина Залозних.

Насамперед у компанії провели інтерв'ю з кожним демобілізованим співробітником, запитуючи, що для нього важливо, що було найскладнішим у той період, коли він повертався, чого не вистачало та на що підприємство має звернути увагу. На базі відповідей виокремили чотири напрями підтримки ветеранів:

координаційні дії;

допомога з бюрократичними процесами;

створення інклюзивних робочих місць;

доступна реабілітація.

Ці фокуси стали основою екосистеми роботи з ветеранами, відколи ті вирішують повернутися на підприємство. Для початку всі керівники пройшли навчання, як зустріти ветерана війни та допомогти йому повернутися до роботи, як вирішити їхні питання або до кого спрямовувати, адже зазвичай ветерани звертаються до безпосередніх керівників.

Навчання керівників правильно працювати з ветеранами ми розпочали ще минулого року. Спочатку були тренінги для тих, хто мав безпосередній контакт із ветеранами, далі настала черга тих, хто спілкується з ветеранами. Катерина Залозних директорка з персоналу "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Наступним кроком стає скерування до координаційного центру, що працює з ветеранами та має контактну особу, якій можна ставити будь-які запитання. Якщо компанія не має можливості забезпечити певний запит, то можна спрямувати до волонтерів, центру зайнятості або міської влади. Щоб зарадити ветеранам з бюрократичними процесами, наприклад, оформити пільги, “АрселорМіттал Кривий Ріг” співпрацює з центром “Я — Ветеран”, що був створений при міській раді. Також координують з юристами, розбирають з ними кожен кейс та надають юридичний супровід. Для зручності розробили маршрутну мапу — своєрідний шлях повернення до трудової родини. Там покроково, чітко та зрозуміло розписано, що за чим та як робити, щоб уникнути зайвих дій.

Інша інформаційна підтримка — спеціальний чат. “Ми викладаємо там всі останні новини, що можуть зацікавити ветеранів або бути корисними для них. Це може бути щось на підприємстві, у місті або державні ініціативи. Ми інформуємо ветеранів, що є простіші або кращі рішення, це дуже їм допомагає”, — каже Катерина Залозних.

Психологічна підтримка та адаптація робочого місця

У компанії сфокусувалися також на медичній підтримці хлопців та дівчат, що повернулися з війни. Для них у поліклініці є свій лікар-координатор, що допомагає у всіх питаннях, пов'язаних зі здоров'ям. Після повернення на підприємство кожен ветеран проходить повний медичний огляд та обов'язково відвідує корпоративного психолога.

“Наша мета — допомогти за потреби та зрозуміти, чим ми можемо бути корисні зараз чи через певний час. Психолог не наполягає, але дає знати — щойно ветеран буде готовий, йому допоможуть. Наш спеціаліст також працює з родинами ветеранів, щоб запобігти труднощам, які можуть виникнути за реінтеграції, зокрема, і в сімейне життя. Тож за бажанням на консультації приходять і рідні демобілізованих, навіть з дітьми”, — пояснює директорка з персоналу "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Демобілізований співробітник може звернутися не лише до психолога компанії, але й до інших спеціалістів — до пакета медичного страхування ветеранів додали десять безкоштовних додаткових сеансів психологічної допомоги з фахівцями місцевої приватної клініки. Ветерани мають можливість безкоштовно відвідувати у поліклініках лікарів з пільгами, а також отримати фізіотерапевтичні процедури та різні види масажу.

Пакети розширили санаторно-курортним лікуванням: за направленням лікаря ветерани можуть поїхати у певні оздоровчі заклади. Це користується попитом, тож програму збираються продовжувати і наступного року. Для ветеранів додали також пільгове харчування у їдальнях.

Наступний крок ветерана на підприємстві — повернення до роботи. Тут є кілька варіантів розвитку подій. Якщо за висновками медичної комісії працівник може повернутися на своє робоче місце, його запрошують працювати, коли він буде готовий — відразу або після відпочинку. У компанії допомагають ветерану оформити усі можливі види відпусток, які йому передбачені, навіть якщо він захоче взяти всі одночасно. На підприємстві розуміють, що багатьом потрібен певний час для родини або на перелаштування до цивільного життя.

Інша історія, коли ветерани мають групу інвалідності — в "АрселорМіттал Кривий Ріг" 58 таких співробітників. Із них 22 особи працевлаштовані підсобними робітниками, а 36 — на робочі місця.

“Якщо ветеран отримує групу інвалідності або має певні обмеження, ми збираємо щось на кшталт колегії разом з ейчаром, керівниками підрозділів, медичними співробітниками та юристами, якщо це потрібно. Таким чином вирішуємо, куди можемо працевлаштувати ветерана з огляду на його обмеження. У нас є випадки, коли ми організовували під людину інклюзивне робоче місце. Також була ситуація, коли ветеран мав обмеження у тривалості ходи, а професія передбачала постійний рух між обладнанням — для нього створили нову штатну одиницю без тривалого ходу”, — розповідає Катерина Залозних.

Для тих, хто після повернення не може або не хоче йти на старе робоче місце, у компанії пропонують перекваліфікацію у власному Університеті АрселорМіттал. Заклад має ліцензію на навчання понад 350 різних робітничих професій — ветерани можуть перевчитися на будь-яку з них за рахунок підприємства. Якщо і тут демобілізований не бачить свого розвитку, йому розповідають про можливості, що надає центр зайнятості. Там також можна змінити сферу діяльності та отримати другу вищу освіту за рахунок держави.

Як команда готується до повернення колег

Для всіх співробітників колективів, куди повертається ветеран, а також для його керівників проводять тренінги. Розбирають, як правильно спілкуватися, які питання ставити, а які ні. Схожі тренінги за запитом проводять і для ветеранів, оскільки у деяких випадках у них також є питання щодо взаємодії з колегами.

“Навчання керівників правильно працювати з ветеранами ми розпочали ще минулого року. Спочатку були тренінги для тих людей, що мали безпосередній контакт із ветеранами, далі настала черга всіх тих, хто спілкується з ветеранами. Потім наш психолог взяла за основу цю програму, адаптувала її. Тепер ми щотижня групами збираємо людей та навчаємо їх роботи з ветеранами”, — уточнює Катерина Залозних.

Тренінги корпоративного психолога проходять у два етапи. Спочатку фахівець відвідує структурні підрозділи, де збираються керівники різних ланок управління від начальника цеху до майстрів, у підпорядкуванні яких є або мобілізований працівник, або ветеран. Якщо під час цих зустрічей з'являються інші питання, психолог розробляє послідовні вебінари з кожної теми згідно із запитом працівників.

Окремим важливим аспектом є шанування ветеранів. Для цього у “АрселорМіттал Кривий Ріг” проводять, із дотриманням відповідних вимог безпеки, заходи для ветеранів та їхніх родин для підвищення морального духу та щоб подякувати їм за їхній внесок у захист України. У компанії намагаються тримати баланс — належно вшановувати ветеранів, але не робити з них окрему категорію співробітників.

Отже, на підприємстві активно впроваджуються програми з підтримки та працевлаштування ветеранів, щоб підготуватися до збільшення їхньої кількості та кращої інтеграції у життя підприємства та міста.