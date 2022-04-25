ПСГ "Ковальская" возобновляет работу предприятий

Промышленно-строительная группа "Ковальская" возобновляет работу трех заводов в Киеве, строительного хаба во Львовской области, а также на карьерах в Житомирской области. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Ковальская" проводит аудит строительных объектов и готовится возобновить работы на стройплощадках.

"С 24 февраля большая часть наших активов была приостановлена. В апреле мы начинаем постепенное восстановление, так как продолжительность боевых действий сложно спрогнозировать», — заявил генеральный директор ПСГ "Ковальская" Сергей Пилипенко.

Он отметил, что идет работа по переезду части производственных мощностей в западный регион.

Промышленно-строительная группа (ПСГ) “Ковальская” намерена также продолжить строить в Розвадове Львовской области промышленный кластер.

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ПСГ "Ковальская" работает на строительном рынке Украины с 1956 года. Объединяет более 20 предприятий в сфере добычи сырья, производства продукции и строительства. Общая численность работников – 5 тысяч человек.

Напомним, перед полномасштабный вторжением войск РФ коммерческий департамент корпорации "Ковальская" возглавил Роман Курашев, ранее занимавший должность директора департамента маркетинга "Метинвест Холдинг".