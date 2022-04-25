ПСГ "Ковальська" відновлює роботу підприємств

Промислово-будівельна група "Ковальська" відновлює роботу трьох заводів у Києві, будівельного хабу у Львівській області, а також на кар'єрах у Житомирській області. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Ковальська" проводить аудит будівельних об'єктів та готується відновити роботи на будмайданчиках.

"З 24 лютого більшу частину наших активів було призупинено. У квітні ми починаємо поступове відновлення, оскільки тривалість бойових дій складно спрогнозувати", — заявив генеральний директор ПСГ "Ковальська" Сергій Пилипенко.

Він зазначив, що йде робота щодо переїзду частини виробничих потужностей у західний регіон.

Промислово-будівельна група (ПСГ) "Ковальська" має намір також продовжити будувати у Розвадові Львівської області промисловий кластер.

Зупинено виробництво на газобетонному підприємстві "Енерджі продакт" у Новій Каховці. Оцінюються пошкодження заводу "Будіндустрія" у Чернігові для подальшого ремонту

ПСГ "Ковальська" працює на будівельному ринку України з 1956 року. Об'єднує понад 20 підприємств у сфері видобутку сировини, виробництва продукції та будівництва. Загальна кількість працівників – 5 тисяч осіб.

Нагадаємо, перед повномасштабним вторгненням військ РФ комерційний департамент корпорації "Ковальська" очолив Роман Курашев, який раніше обіймав посаду директора департаменту маркетингу "Метінвест Холдинг".