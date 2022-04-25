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ПСГ "Ковальська" відновлює роботу підприємств
Промислово-будівельна група "Ковальська" відновлює роботу трьох заводів у Києві, будівельного хабу у Львівській області, а також на кар'єрах у Житомирській області. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Ковальська" проводить аудит будівельних об'єктів та готується відновити роботи на будмайданчиках.
"З 24 лютого більшу частину наших активів було призупинено. У квітні ми починаємо поступове відновлення, оскільки тривалість бойових дій складно спрогнозувати", — заявив генеральний директор ПСГ "Ковальська" Сергій Пилипенко.
Він зазначив, що йде робота щодо переїзду частини виробничих потужностей у західний регіон.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Промислово-будівельна група (ПСГ) "Ковальська" має намір також продовжити будувати у Розвадові Львівської області промисловий кластер.
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ПСГ "Ковальська" працює на будівельному ринку України з 1956 року. Об'єднує понад 20 підприємств у сфері видобутку сировини, виробництва продукції та будівництва. Загальна кількість працівників – 5 тисяч осіб.
Нагадаємо, перед повномасштабним вторгненням військ РФ комерційний департамент корпорації "Ковальська" очолив Роман Курашев, який раніше обіймав посаду директора департаменту маркетингу "Метінвест Холдинг".