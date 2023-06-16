Rheinmetall поставит Украине первые снаряды для установок Gepard в июле

Немецкий концерн Rheinmetall в июле отправит Украине первые 35 мм снаряды для зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard. Об этом заявил генеральный директор компании Армин Паппергер в интервью Reuters.

Он отметил, что правительство Германии заказало у концерна 300 тысяч снарядов. В этом году Rheinmetall планирует предоставить 40-60 тысяч из них.

Концерн наладил производственную линию после того, как Швейцария отказалась от экспорта 35-мм боеприпасов Gepard в Украину.

По словам Паппергера, в ближайшие недели Rheinmetall также ожидает заключить с правительством Германии соглашение о поставках боеприпасов на сумму, исчисляемую "двухзначным числом миллиардов евро". Гендиректор концерна прогнозирует, что объявить об этом можно будет в течение следующих шести недель.

"Это, несомненно, будет наш лучший год в том, что касается приема заказов", – высказался он, добавив, что ожидает целого ряда сделок – транспортных средств, боеприпасов, электроники и радарных систем.

Гендиректор Rheinmetall сказал, что с начала полномасштабной войны в Украине компания получил заказ на несколько миллиардов евро только на боеприпасы. В следующем году концерн рассчитывает работать на полную мощность.