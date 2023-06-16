Rheinmetall поставить Україні перші снаряди для установок Gepard у липні

Німецький концерн Rheinmetall у липні відправить Україні перші 35-мм снаряди для зенітних самохідних артилерійських установок Gepard. Про це заявив генеральний директор компанії Армін Паппергер в інтервʼю Reuters.

Він зазначив, що уряд Німеччини замовив у концерну 300 тисяч снарядів. Цьогоріч Rheinmetall планує надати 40-60 тисяч із них.

Концерн налагодив виробничу лінію після того, як Швейцарія відмовилася від експорту 35-мм боєприпасів Gepard до України.

За словами Паппергера, найближчими тижнями Rheinmetall також очікує укласти з урядом Німеччини угоду про постачання боєприпасів на суму, яка обчислюється "двозначним числом мільярдів євро". Гендиректор концерну прогнозує, що оголосити про це можна буде протягом наступних шести тижнів.

"Це, безсумнівно, буде наш найкращий рік у тому, що стосується прийому замовлень", – висловився він, додавши, що очікує цілої низки угод – щодо транспортних засобів, боєприпасів, електроніки та радарних систем.

Гендиректор Rheinmetall сказав, що із початку повномасштабної війни в Україні компанія отримав замовлення на кілька мільярдів євро лише на боєприпаси та очікує на додаткові угоди. Наступного року концерн розраховує працювати на повну потужність.