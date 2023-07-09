Украина в июне произвела больше снарядов, чем за весь 2022 год, - Камышин

Украина произвела в июне 2023 года больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь 2022 год.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью Bloomberg.

Он не уточнил, о каком именно количестве идет речь, однако добавил, что впереди еще долгий путь увеличения производства боеприпасов.

"Я бы не сказал, что мы такие большые молодцы, что смогли увеличить производство боеприпасов за три месяца. В 2022 году мы произвели мало", – отметил Камышин.

Как сообщает Bloomberg, поставки оружия в Украину из США и их союзников до сих пор были основным направлением в войне, но Киев спешит наладить собственное производство. Впоследствии Камышин стремится сделать Украину снова крупным экспортером оружия.

"Мы должны быть амбициозными, потому что у нас нет выбора. Моя цель - сделать Украину арсеналом свободного мира", - заявил министр.

Сейчас украинское производство боеприпасов наращивает темпы, хотя и с низкой базы. Скорее начали сходить с конвейеров и украинские противотанковые комплексы "Стугна-П", добавляет издание.

Наращивание производства танков и бронетехники является следующим приоритетом, но, по словам Камышина, это займет 3-6 месяцев.

Напомним, в марте "Укроборонпром" наладил производство и уже начал отгрузку артиллерийского 122-мм снаряда, который ранее, по словам министра обороны Алексея Резникова, был дефицитным. Производство происходит за границей в кооперации со страной НАТО.