Україна в червні виробила більше снарядів, ніж за весь 2022 рік,- Камишін

Україна виробила в червні 2023 року більше мінометних та артилерійських снарядів, ніж за весь 2022 рік.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв'ю Bloomberg.

Він не уточнив, про яку саме кількість йдеться, проте додав, що попереду ще довгий шлях щодо збільшення виробництва боєприпасів.

"Я б не сказав, що ми такі великі молодці, що змогли збільшити виробництво боєприпасів за три місяці. У 2022 році ми виробили мало", - зазначив Камишін.

Як повідомляє Bloomberg, постачання зброї в Україну з США та їхніх союзників досі було основним напрямком у війні, але Київ поспішає налагодити власне виробництво. Згодом Камишін прагне зробити Україну знову великим експортером зброї.

"Ми маємо бути амбітними, тому що в нас немає вибору. Моя мета — зробити Україну арсеналом вільного світу", — заявив міністр.

Наразі українське виробництво боєприпасів нарощує темпи, хоча і з низької бази. Швидше почали сходити з конвеєрів і українські протитанкові комплекси "Стугна-П", додає видання.

Нарощування виробництва танків і бронетехніки є наступним пріоритетом, але, за словами Камишина, це займе 3-6 місяців.

Нагадаємо, у березні "Укроборонпром" налагодив виробництво та вже розпочав відвантаження артилерійського 122-мм снаряду, який раніше, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, був дефіцитним. Виробництво відбувається за кордоном у кооперації з країною НАТО.