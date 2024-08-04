Украина вводит новые правила выдачи разрешений на использование опасных химических веществ: для чего нужно

Кабинет министров Украины утвердил новые Порядки выдачи разрешений на использование ядовитых и особо опасных выводимых с рынка химических веществ.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Это решение является частью проевропейской реформы, направленной на создание новой национальной системы химической безопасности.

Теперь разрешительная процедура в Украине будет отвечать требованиям европейского регламента REACH, что позволит выполнить одно из евроинтеграционных обязательств страны. Основная идея нововведения заключается в постепенном извлечении опасных химических веществ с рынка, если для них существуют более безопасные и эффективные альтернативы.

"По новым правилам разрешение будет выдаваться только для временного использования предприятиями особо опасных химических веществ, пока компании не найдут или не разработают более безопасные альтернативы. Это будет стимулировать рынок к инновационным решениям, а также повысит уровень защиты людей и окружающей среды от возможного негативного влияния", – прокомментировала заместительница. министра Елена Крамаренко.

По ее словам, до реформы в Украину существовала проблема бесконтрольного импорта опасных веществ, запрещенных в других странах. Новые правила должны изменить ситуацию, обеспечив комплексную оценку рисков как для здоровья людей, так и для окружающей среды.

Это решение не только приближает Украину к европейским стандартам, но и способствует защите здоровья населения и охраны окружающей среды.

Украина ратифицировала конвенцию по химическим веществам

В июле 2023 года Верховная Рада Украины ратифицировала Конвенцию о безопасности в применении химических веществ на производстве №170, которая была подписана еще в 1990 году, но с тех пор никаких юридических действий по ее ратификации не было совершено.

Благодаря ратификации Украина сможет привести свои стандарты химической безопасности "в соответствие с лучшими международными практиками". Речь идет о: