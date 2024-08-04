Україна запроваджує нові правила видачі дозволів на використання небезпечних хімічних речовин: для чого потрібно

Кабінет міністрів України затвердив нові Порядки видачі дозволів на використання отруйних та особливо небезпечних хімічних речовин, які виводяться з ринку.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Це рішення є частиною проєвропейської реформи, яка спрямована на створення нової національної системи хімічної безпеки.

Відтепер дозвільна процедура в Україні відповідатиме вимогам європейського регламенту REACH, що дозволить виконати одне з євроінтеграційних зобов’язань країни. Основна ідея нововведення полягає у поступовому вилученні небезпечних хімічних речовин з ринку, якщо для них існують більш безпечні та ефективні альтернативи.

"За новими правилами дозвіл видаватиметься лише для тимчасового використання підприємствами особливо небезпечних хімічних речовин, доки компанії не знайдуть або не розроблять безпечніші альтернативи. Це стимулюватиме ринок до інноваційних рішень, а також підвищить рівень захисту людей і довкілля від можливого негативного впливу", – прокоментувала заступниця міністра Олена Крамаренко.

За її словами, до реформи в Україні існувала проблема безконтрольного імпорту небезпечних речовин, заборонених в інших країнах. Нові правила мають змінити цю ситуацію, забезпечивши комплексну оцінку ризиків як для здоров'я людей, так і для довкілля.

Зазначається, що це рішення не лише наближає Україну до європейських стандартів, але й сприяє захисту здоров'я населення та охорони навколишнього середовища.

Україна ратифікувала конвенцію щодо хімічних речовин

У липні 2023 року Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про безпеку в застосуванні хімічних речовин на виробництві №170, яка була підписана ще у 1990 році, але з того часу жодних юридичних дій щодо її ратифікації не було здійснено.

Завдяки ратифікації Україна зможе привести свої стандарти хімічної безпеки "у відповідність до найкращих міжнародних практик". Ідеться про: