В Украине из-за разрушений остановили работу уже девять гофрозаводов

Уже девять крупных украинских производителей гофротары остановили свою работу из-за разрушений, полученных в результате ракетных ударов, авиабомбардировок и артиллерийских обстрелов российскими войсками. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Ассоциации украинских предприятий целлюлозно-бумажной промышленности "УкрПапир".

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В частности, исходя из этих данных, последней остановила работу картонно-бумажная фабрика "ПапирМал" (Малин, Житомирская область). По состоянию же на 18 марта в "УкрПапире" сообщали об остановке восьми предприятий отрасли.

В частности, это ПТК "Гофропак" (Ахтырка, Сумская область), "Харьковский комбинат гофрокартона", "АСС-Гофропак", "Востпак" (Харьков), "Дунапак Таврия" (Алешки, Херсонская область), "Мена Пак" (Мена, Черниговская область), "Гермес-Т" (Чернигов) и Рубежанский картонно-тарный комбинат (Луганская область).

Отметим, что все перечисленные города либо уже захвачены российской армией, либо длительное время подвергаются масштабным обстрелам и бомбардировкам с ее стороны.

"Танками уничтожено асфальтное покрытие, ведущее к нашему предприятию, железнодорожная ветка. Взорваны все три автомобильных моста. Завоз сырья и вывоз готовой продукции в настоящее время невозможны", — цитировали в ассоциации директора компании "Мена Пак" Сергея Артемова.

По словам руководителя компании "Гермес-Т" Александра Трубченко, на его заводе в результате обстрелов в производственных помещениях были выбиты стекла, прекращена подача электроэнергии, предприятие простаивает с первого дня военных действий.

Также сообщалось, что на Рубежанском КТК снаряды попали в бумагоделательную машину №3 и гофрозавод, разрушены склады сырья и готовой продукции.

В "УкрПапире" при этом отмечают, что продолжают работать ряд отраслевых предприятий в Центральной и Западной Украине. В целом ассоциация объединяет 35 компаний, в частности 20 производителей картонно-бумажной продукции и предприятий полиграфического направления, 11 дистрибьюторов, двух заготовителей и поставщиков макулатуры.