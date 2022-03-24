В Україні через руйнування зупинили роботу вже дев'ять гофрозаводів

Вже дев'ять великих українських виробників гофротари зупинили свою роботу через руйнування, що отримані внаслідок ракетних ударів, авіабомбардувань та артилерійських обстрілів російськими військами. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Асоціації українських підприємств целюлозно-паперової промисловості "УкрПапір".

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Зокрема, виходячи із цих даних, останньою зупинила роботу картонно-паперова фабрика "ПапірМал" (Малин, Житомирська область). Станом же на 18 березня в "УкрПапірі" повідомляли про зупинення восьми підприємств галузі.

Зокрема, це ПТК "Гофропак" (Охтирка, Сумська область), "Харківський комбінат гофрокартону", "АСС-Гофропак", "Востпак" (Харків), "Дунапак Таврія" (Олешки, Херсонська область), "Мена Пак" (Мена, Чернігівська область), "Гермес-Т" (Чернігів) та Рубіжанський картонно-тарний комбінат (Луганська область).

Зазначимо, що всі перераховані міста або вже захоплені російською армією, або тривалий час зазнають масштабних обстрілів та бомбардувань з її боку.

"Танками знищено асфальтове покриття, що веде до нашого підприємства, залізнична гілка. Підірвано всі три автомобільні мости. Завезення сировини та вивезення готової продукції нині неможливі", — цитували в асоціації директора компанії "Мена Пак" Сергія Артемова.

За словами керівника компанії "Гермес-Т" Олександра Трубченка, на його заводі в результаті обстрілів у виробничих приміщеннях було вибито скло, припинено подачу електроенергії, підприємство простоює з першого дня військових дій.

Також повідомлялося, що на Рубіжанському КТК снаряди потрапили до папероробної машини №3 та гофрозаводу, зруйновано склади сировини та готової продукції.

В "УкрПапірі" при цьому зазначають, що продовжує працювати низка галузевих підприємств у Центральній та Західній Україні. Загалом асоціація об'єднує 35 компаній, зокрема 20 виробників картонно-паперової продукції та підприємств поліграфічного спрямування, 11 дистриб'юторів, двох заготівельників та постачальників макулатури.