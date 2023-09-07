5 ошибок, которых следует избегать при страховании собственного автомобиля

Культура автострахования в Украине еще не достигла уровня, присущего развитым рынкам. Ведь формирование такой культуры происходит десятилетиями, и этот процесс требует участия обеих сторон: страховщика как финансового института с безупречной репутацией, так и клиента - потребителя финансовых услуг. Именно поэтому страховые компании должны укреплять доверие клиента благодаря оперативному и качественному выполнению своих обязательств и предоставлению безупречного и эмпативного сервиса. Рассказываем о 5 основных ошибках, которые автовладельцы допускают при подписании страховых договоров.

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Ошибка 1. Заключать договор страхования с первой попавшейся компанией

Как выбрать надежного страховщика, внезапно не исчезнувшего с рынка, не подведет и выполнит все свои обязательства? Война существенно изменила ситуацию: количество игроков рынка значительно снизилось. Но, по данным НБУ, в Украине по состоянию на 30 июня 2023 года действуют 103 страховых компании, работающих на рынке рискового страхования, и найти среди них действительно надежного и заинтересованного партнера неопытному потребителю не просто.

В таком случае нужно проверить у страховщика действительность лицензии и ознакомиться с показателями его деятельности на сайте НБУ : блок II-2023 ("Основные показатели деятельности страховых компаний (в разрезе учреждений), согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 835"). Рейтинги страховщиков можно найти в широком доступе в Интернете. Уделите время изучению отзывов, ведь в наше время скрыть какие-либо нарушения или скандалы очень тяжело. Тщательная проверка занимает время, но она того стоит.

Ошибка 2. Покупать ОЦСПВ по принципу "Бери самое дешевое!"

Полис автогражданской ответственности, покрывающий ущерб, нанесенный третьей стороне, обязателен. Поэтому вопрос: страховаться или не страховаться в данном случае не возникает. Предложения автостраховщиков не кардинально, но все же отличаются по цене, но выбирать самую дешевую вряд ли стоит. В данном случае главным критерием должна быть надежность страховщика. Лучший вариант - выбрать полис у страховщика с хорошей репутацией, который имеет отличные показатели по выплатам и срокам урегулирования по данным МТСБУ, и который предлагает дополнительные сервисы. Оценку деятельности страховщиков, предлагающих Автогражданку, можно посмотреть на сайте МТСБУ.

Ошибка 3. Принципиально не покупать КАСКО, полагаясь на свой нрав и опыт

В отличие от ОСАГО, страхование КАСКО не обязательно: водитель сам решает, стоит ли заключать договор, защищающий его автомобиль. Часто приходится слышать: "За 20 лет за рулем я не попал ни в одно в ДТП! Зачем же мне тратить деньги на КАСКО?" Но на практике бывает иначе, в частности, из-за действий других водителей. Также в условиях войны в стране из-за вражеских обстрелов ваше авто может быть повреждено. К тому же, не нужно игнорировать возможность угона авто, что также случается довольно часто.

То есть далеко не все зависит от профессионализма водителя – следует принимать во внимание и противоправные действия третьих лиц, и несчастные случаи и последствия природных бедствий. Таким образом, если у вас нет уверенности, что вы сможете найти деньги на ремонт авто, есть смысл заплатить за КАСКО во избежание значительно больших потенциальных затрат.

Ошибка 4. Не ознакомиться с условиями договора страхования до подписания

Некоторым водителям приходилось слышать о случаях, когда страховая компания отказывает клиенту в выплате. Не попасть в такую ситуацию очень просто: нужно внимательно читать договор перед его подписанием, а не когда-то случилось. Страховая действительно может отказать в выплате, но все это прописано в договоре.

Если речь идет об автогражданке, то причиной отказа может стать, например, решение суда, по которому клиент не виновен в ДТП, даже если в протоколе, составленном на месте происшествия, он фигурирует как виновник. Вполне логично ждать отказа, если ДТП было инициировано намеренно – и это доказано путем официального расследования и квалифицировано судом как мошенничество. Часто причина невыплаты заключается в том, что на момент ДТП договор еще не вступил в силу, или срок его действия уже истек.

По КАСКО список отказов существенно больше, и их необходимо учить при подписании каждого конкретного контракта. Основные причины отказа – это управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, предоставление ложной информации об обстоятельствах ДТП и оставлении места происшествия до приезда полиции. Кроме того, есть случаи, которые просто не входят в список страховых рисков. Например, пробитое колесо или повреждение салона домашними животными. Но есть разные виды договоров КАСКО с разными перечнями рисков и разобраться с деталями именно вашего полиса могут помочь эксперты.

Ошибка 5. Не страховать автомобиль во время войны, считая, что КАСКО не покрывает военные риски

Еще год назад военные риски входили в список форс-мажорных обстоятельств и не покрывались договорами автострахования. Но с началом массовых обстрелов мирных городов Украины некоторые страховые компании пошли на встречу своим клиентам и начали выплачивать компенсацию в случае повреждения автомобиля в результате падения обломков ракет.

Эта политика не распространяется на прифронтовые и временно оккупированные регионы. Но если ваш автомобиль пострадал от "каменепада" из кирпичей и стекла дома, на который упал сбитый над городом дрон, вы можете обращаться за помощью к своей страховой, если такая опция была заранее прописана в вашем договоре КАСКО.