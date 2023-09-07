5 помилок, яких варто уникати при страхуванні власного автомобіля

Культура автострахування в Україні ще не досягла рівня, притаманного розвиненим ринкам. Адже формування такої культури відбувається десятиріччями, і цей процес вимагає участі обох сторін: страховика, як фінансової інституції з бездоганною репутацією, та клієнта - споживача фінансових послуг. Саме тому страхові компанії сьогодні мають укріплювати довіру клієнта завдяки оперативному та якісному виконанню своїх зобов’язань та надання бездоганного й емпативного сервісу. Розповідаємо про 5 основних помилок, які автовласники допускають при підписанні страхових договорів.

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Помилка 1. Укладати договір страхування "аби був" – з першою-ліпшою компанією

Як обрати надійного страховика, який раптово не зникне з ринку, не підведе і виконає всі свої зобов’язання? Війна суттєво змінила ситуацію: кількість гравців ринку значно зменшилась. Але, за даними НБУ, в Україні станом на 30 червня 2023 року діють 103 страхові компанії, що працюють на ринку ризикового страхування, і знайти серед них справді надійного і зацікавленого партнера недосвідченому споживачу не просто.

В такому випадку треба перевірити у страховика дійсність ліцензії та ознайомтесь з показниками його діяльності на сайті НБУ: блок ІІ-2023 ("Основні показники діяльності страхових компаній (у розрізі установ), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 835"). Рейтинги страховиків можна також знайти в широкому доступі в Інтернеті. Приділіть час вивченню відгуків, адже в наш час приховати будь-які порушення чи скандали дуже важко. Ретельна перевірка займає час, але вона того варта.

Помилка 2. Купляти ОЦСПВ за принципом "Бери найдешевше!"

Поліс автоцивільної відповідальності, що покриває збитки, нанесені третій стороні, є обов’язковим. Тому питання: страхуватися, чи не страхуватися в даному випадку не виникає. Пропозиції автостраховиків не кардинально, але все ж таки відрізняються по ціні, але обирати найдешевшу навряд чи варто. В данному випадку головним критерієм має бути надійність страховика. Найкращий варіант - це обрати поліс у страховика з гарною репутацією, який має відмінні показники з виплат та строків врегулювання за даними МТСБУ, та який пропонує додаткові сервіси. Оцінку діяльності страховиків, які пропонують Автоцивілку, можна подивитися на сайті МТСБУ.

Помилка 3. Принципово не купувати КАСКО, покладаючись на свою вдачу і досвід

На відміну від ОСЦПВ, страхування КАСКО не є обов’язковим: водій сам вирішує, чи варто укладати договір, що захищає його автомобіль. Часто доводиться чути: "За 20 років за кермом я не потрапив у жодне в ДТП! Нащо ж мені витрачати гроші на КАСКО?" Але на практиці буває інакше, зокрема через дії інших водіїв. Також в умовах війни в країні через ворожі обстріли ваше авто може бути пошкоджене. До того ж, не треба ігнорувати можливість викрадення авто, що також трапляється досить часто.

Тобто далеко не все залежить від професіоналізму водія – слід брати до уваги й протиправні дії третіх осіб, і нещасні випадки та наслідки природних лих. Таким чином, якщо у вас немає впевненності, що ви зможете знайти гроші на ремонт авто, є сенс заплатити за КАСКО, аби уникнути значно більших потенційних витрат.

Помилка 4. Не ознайомитись з умовами договору страхування до його підписання

Деяким водіям доводилось чути про випадки, коли страхова компанія відмовляє клієнту у виплаті. Не потрапити в таку ситуацію дуже просто: треба уважно читати договір перед його підписанням, а не коли вже щось трапилось. Страхова дійсно може відмовити у виплаті, але все це прописано у договорі.

Якщо йдеться про автоцивілку, то причиною відмови може стати, наприклад, рішення суду за яким клієнт не винен у ДТП, навіть якщо у протоколі, складеному на місці події, він фігурує як винуватець. Цілком логічно чекати відмови, якщо ДТП була ініційована навмисно – і це доведено шляхом офіційного розслідування і кваліфіковано судом як шахрайство. Досить часто причина невиплати полягає в тому, що на момент ДТП договір ще не набрав чинності, або строк його дії вже закінчився.

По КАСКО перелік відмов значно більший, і їх потрібно вивчати при підписанні кожного конкретного договору. Основні причини відмови – це керування автомобілем в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, надання неправдивої інформації про обставини ДТП та залишення місця події до приїзду поліції. Крім того, є випадки, які просто не входять до переліку страхових ризиків. Наприклад, пробите колесо, або пошкодження салону домашніми тваринами. Але є різні види договорів КАСКО з різними переліками ризиків і розібратися з деталями саме вашого поліса можуть допомогти експерти.

Помилка 5. Не страхувати авто під час війни, вважаючи, що КАСКО не покриває воєнні ризики

Ще рік тому воєнні ризики входили до списку форс-мажорних обставин і не покривалися договорами автострахування. Але з початком масових обстрілів мирних міст України, деякі страхові компанії пішли на зустріч своїм клієнтам і почали виплачувати компенсацію у разі пошкодження автомобіля внаслідок падіння уламків ракет.

Ця політика не розповсюджується на прифронтові та тимчасово окуповані регіони. Але якщо ваш автомобіль постраждав від "каменепаду" із цеглин та скла будинку, на який впав збитий над містом дрон, ви можете звертатися за допомогою до своєї страхової, якщо така опція буда заздалегідь прописана у вашому договорі КАСКО.