КАСКО тримає оборону. Як автострахування допомогло страховикам пережити рік війни

Головним драйвером у секторі ризикового страхування залишається автоКАСКО. І хоча у 2022 році платежі від клієнтів скоротилися, у 2023 році цей вид страхування, як і раніше, задаватиме тон на ринку.

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За даними Національного банку за 9 місяців 2022 року (на момент публікації матеріалу статистику за весь 2022 НБУ ще не оприлюднив – ред.), загальний обсяг платежів по КАСКО, які отримали страховики, досяг 5,8 млрд грн. Це понад 20% усіх премій, які акумулювали ризикові компанії за цей період. Обсяг виплат КАСКО теж найбільший серед усіх видів страхування – 2,9 млрд грн або 30%.

Втім, якщо порівнювати ситуацію з 2021 роком, справи у страховиків ідуть не так жваво. Усі без винятку лідери ринку автострахування скоротили свій портфель автоКАСКО (див. "Компанії-лідери..."). У той же час рівень виплат продовжував зростати. Середнє значення цього показника у десяти найбільших компаній у сегменті добровільного автострахування за 9 місяців 2022 року зросло до 50% проти 48% роком раніше.

Було складно. Але страховики не здаються

У принципі ситуація в секторі КАСКО дублює загальні тренди на всьому страховому ринку. Це падіння платоспроможного попиту з боку клієнтів, стагнація у суміжних сферах, таких як автопродажі та кредитування (звідти теж приходить чимало страхувальників), а також військові збитки самих страховиків (зокрема, втрата активів на тимчасово окупованих територіях), які загалом негативно позначаються на їх фінансовому стані.

"У 3-му кварталі 2022 року страховики не змогли далі скорочувати витрати на ведення бізнесу, їх обсяг уперше за рік зріс. Помітно збільшилися аквізиційні (на залучення нових клієнтів та втримання вже існуючих – ред.) та інші операційні витрати", – уточнює у своєму звіті НБУ.

Звісно, могло бути й гірше. Загалом страховий ринок продемонстрував суттєву стійкість до форс-мажорної ситуації, в якій опинилася вся українська економіка через війну.

Загальна кількість страхових компаній за січень-вересень 2022 року зменшилася на 16 до 139. Але великі гравці ринок не залишали. Пішли переважно страховики, які не вели діяльність, і компанії, які добровільно "здавали" ліцензії.

Крім того, страхова індустрія вже з весни 2022 року почала пристосовуватися до нових військових реалій.

З квітня 2022 року намітилася стала тенденція до відновлення показників діяльності страхових компаній. За 9 місяців 2022 року страховий ринок показав відновлення до 75% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а члени НАСУ продемонстрували відновлення майже на 86% у страхових преміях та до 70% у страхових виплатах. Денис Ястреб голова Національної асоціації страховиків України (НАСУ)

Він також уточнив, що ризикові страховики, які входять до асоціації, у 2022 році зібрали страхові премії на рівні 89% 2021 року, у тому числі премії з КАСКО склали 80% обсягу 2021 року.

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Захист на будь-який вибір, і навіть від військових ризиків

Якщо аналізувати набір страхових програм, які пропонують лідери ринку автовласникам, то в цілому ніяких змін не відбулося. Можна умовно розділити продуктову лінійку КАСКО на три основні групи:

програми повного КАСКО, які охоплюють максимально можливий перелік ризиків. Тобто автовласник отримує відшкодування за всіма страховими випадками, які він заявляє – від дрібних пошкоджень бампера до викрадення або тотального знищення авто; програми під умовною назвою "50/50", які передбачають обмежене покриття (тільки викрадення та тотал), але при цьому і коштують вдвічі дешевше, ніж повне КАСКО;

різні варіації захисту авто конкретних категорій (наприклад, позашляховиків), страхування авто "похилого" віку, яким виповнилось 10-15 років, та програми з плаваючим тарифом, рівень якого залежить від досвіду водія та стилю його їзди.



Ціна КАСКО, яка розраховується як відсоток вартості авто, також не змінюється. Хоча в абсолютному значенні (в "живих" грошах) автострахування, зрозуміло, дорожчає слідуючи за інфляцією.

Тарифи за програмами повного КАСКО, де є покриття у тому числі за межами України, відсутні франшизи та не враховується знос авто, можуть досягати 6-8% ринкової вартості автомобіля. Продукти з урізаним покриттям та програми для досвідчених водіїв обійдуться десь у межах 2,5-3% вартості авто. Щоб застрахувати авто, строк експлуатації якого перевищує 7-10 років, потрібно буде сплатити 1,5-2% ринкової вартості транспортного засобу.

Втім, деякі страховики все ж таки стали пропонувати захист і від військових ризиків. Хоча традиційно будь-які збитки, пов'язані з бойовими діями, є винятками зі страхових виплат.

Тим не менш, подібні програми йдуть у сильно усіченому варіанті. Фактично це доповнення до основного покриття КАСКО. І якщо з автомобілем відбувається якась неприємність, наслідком якої є саме бойові дії (потрапили уламки ракети або авто під обстрілом), компанія заплатить максимум 10% його вартості. Умовно кажучи, для автомобіля, ціна якого становить 700 тис грн, виплата при настанні військового ризику не перевищить 70 тис грн. Наявність такої опції призводить до здорожчання полісу приблизно на 1%.

Обережний оптимізм на 2023-й та впевнений погляд у майбутнє

Як вважає голова правління страхової компанії "Арсенал Страхування" Сергій Авдєєв, головне завдання для страхового ринку на 2023 рік – зберегти результати 2022 року та не впасти ще нижче.

Особливих надій на зростання справді немає, оскільки ймовірність швидкого завершення воєнного конфлікту вкрай низька. Отже, повноцінне відновлення економіки розпочнеться не раніше 2024 року. Цей факт накладає серйозний відбиток на страховий бізнес.

Чим менше грошей буде у людей, тим нижче буде проникнення страхування та потреба у страхових продуктах. Водночас, падіння КАСКО, яке відбулося в 2022 році, в 2023 році навряд чи продовжиться такими ж темпами. Більше того, деякі компанії, можливо, продемонструють "відскок" на 15-20%. Сергій Авдєєв голова правління страхової компанії "Арсенал Страхування"

Подібної думки дотримується і Денис Ястреб. Глава НАСУ вказує на те, що можливі кілька сценаріїв розвитку ринку у 2023 році. При песимістичному відбудеться ще більше падіння (хоча в автострахуванні, на думку Ястреба, воно малоймовірне), а за оптимістичного сценарію, навпаки, страховики зможуть досягти зростання порівняно з 2022 роком. Але головна умова для цього – завершення бойових дій.

У будь-якому випадку, глобально стабільності страхового ринку нічого не загрожує. Бо поки що запас платоспроможності у страхових компаній достатній. Зокрема НБУ вказує на те, що незважаючи на війну, страховики за 9 місяців 2022 року змогли наростити активи більш ніж на 9% до 71 млрд грн. Обсяг резервів при цьому сягнув майже 40 млрд грн.

Крім того, нинішня криза певною мірою грає клієнтам на руку. По-перше, страховики будуть змушені поступово змінювати наповнення своїх програм КАСКО з огляду на зростання військових ризиків. Нехай це буде навіть не зовсім повноцінний захист від таких збитків.

Ми не передбачаємо в цьому році суттєвого зростання продажів нових авто і не прогнозуємо суттєвого зростання долі автокредитів в цих продажах. Отже, продовжуємо додатковий фокус в продажах на страхуванні авто без кредитів, включаючи страхування вживаних авто – зрозуміло, що це будуть не тільки програми з повного КАСКО В'ячеслав Гавриленко заступник голови правління страхової компанії ARX

По-друге, боротьба за страхувальників змусить страховиків ще більше уваги приділяти якості врегулювання. Насамперед, скорочувати час на виплати по КАСКО та вирішувати з клієнтами всі питання дистанційно.