КАСКО держит оборону. Как автострахование помогло страховщикам пережить год войны

Главным драйвером в секторе рискового страхования остается автоКАСКО. И хотя в 2022 году платежи от клиентов сократились, в 2023 году этот вид страхования по-прежнему будет задавать тон на рынке.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По данным Национального банка за 9 месяцев 2022 года (на момент публикации материала статистику за весь 2022 год НБУ еще не обнародовал – ред.), общий объем платежей по КАСКО, которые получили страховщики, достиг 5,8 млрд грн. Это более 20% всех премий, которые аккумулировали рисковые компании за указанный период. Объем выплат по КАСКО тоже наибольший среди всех видов страхования – 2,9 млрд грн или 30%.

Впрочем, если сравнивать ситуацию с 2021 годом, дела у страховщиков идут не так бойко. Все без исключения лидеры рынка автострахования (см. инфографику) сократили свой портфель автоКАСКО. В то же время, уровень выплат продолжал расти. Среднее значение этого показателя у десяти крупнейших компаний в сегменте добровольного автострахования за 9 месяцев 2022 года выросло до 50% против 48% годом ранее.

Было сложно. Но страховщики не сдаются

В принципе, ситуация в секторе КАСКО дублирует общие тренды на всем страховом рынке. Это падение платежеспособного спроса со стороны клиентов, стагнация в смежных сферах, таких как автопродажи и кредитование (оттуда тоже приходит немало страхователей), а также военные убытки самих страховщиков (в частности, потеря активов на временно оккупированных территориях), которые в целом отрицательно сказываются на их финансовом состоянии.

"В 3-м квартале 2022 года страховщики не смогли дальше сокращать расходы на ведение бизнеса, их объем впервые за год вырос. Заметно увеличились аквизиционные (на привлечение новых клиентов и удержание уже существующих – ред.) и другие операционные расходы", – уточняет в своем отчете НБУ.

Конечно, могло быть и хуже. В целом страховой рынок проявил довольно хорошую устойчивость к форс-мажорной ситуации, в которой оказалась вся украинская экономика из-за войны.

Общее число страховых компаний за январь-сентябрь 2022 года уменьшилось на 16 до 139. Но крупные игроки рынок не покидали. Уходили в основном страховщики, которые не вели деятельность, и компании, которые добровольно "сдавали" лицензии.

Кроме того, страховая индустрия уже с весны 2022 года начала приспосабливаться к новым военным реалиям.

С апреля 2022 года наметилась устойчивая тенденция к восстановлению показателей деятельности страховых компаний. За 9 месяцев 2022 года страховой рынок показал восстановление до 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а члены НАСУ продемонстрировали восстановление почти на 86% в страховых премиях и до 70% в страховых выплатах. Денис Ястреб глава Национальной ассоциации страховщиков Украины (НАСУ)

Он также уточнил, что рисковые страховщики, которые входят в ассоциацию, в 2022 году собрали страховых премий на уровне 89% 2021 года, в том числе, премии по КАСКО составили 80% объема 2021 года.

А ми напоминаем, что Delo.ua и журнал ТОП100 определяют лучшие компании на страховом рынке. Вибирайте свою страховую компанию - участвуйте в онлайн голосовании!

Защита на любой выбор, и даже от военных рисков

Если анализировать набор страховых программ, которые предлагают лидеры рынка автовладельцам, то в целом изменений никаких не произошло. Можно условно разделить продуктовую линейку по КАСКО на три основных группы:

программы полного КАСКО, которые покрывают максимально возможный перечень рисков. То есть, автовладелец получает возмещение по всем страховым случаям, которые он заявляет – от мелких повреждений бампера до угона или тотального уничтожения авто; программы под условным названием "50/50", которые предусматривают ограниченное покрытие (только угон и тотал), но при этом и стоят вдвое дешевле, чем полное КАСКО;

разные вариации защиты авто конкретных категорий (например, внедорожников), страхование авто "преклонного" возраста 10-15 лет и программы с плавающим тарифом, уровень которого зависит от опыта водителя и стиля его езды.



Цена КАСКО, которая рассчитывается как процент стоимости авто, тоже не меняется. Хотя в абсолютном значении (в "живых" деньгах) автострахование, разумеется, дорожает, следуя за инфляцией.

Тарифы по программам полного КАСКО, где есть покрытие в том числе за пределами Украины, отсутствуют франшизы и не учитывается износ авто, могут достигать 6-8% рыночной стоимости автомобили. Продукты с урезанным покрытием и программы для опытных водителей обойдутся где-то в пределах 2,5-3% стоимости авто. Чтобы застраховать авто, срок эксплуатации которого превышает 7-10 лет, нужно будет заплатить 1,5-2% рыночной стоимости транспортного средства.

Впрочем, некоторые страховщики все же стали предлагать защиту и от военных рисков. Хотя традиционно любые убытки, связанные с боевыми действиями, являются исключениями из страховых выплат.

Тем не менее, подобные программы идут в сильно усеченном варианте. Фактически, это дополнение к основному покрытию КАСКО. И если с автомобилем происходит какая-то неприятность, следствием которой являются именно боевые действия (попали обломки ракеты либо авто оказалось под обстрелом), компания заплатит максимум 10% его стоимости. Условно говоря, для автомобиля, цена которого составляет 700 тыс грн, выплата при наступлении военного риска не превысит 70 тыс грн. Наличие такой опции удорожает полис приблизительно на 1%.

Осторожный оптимизм на 2023-й и уверенный взгляд в будущее

Как считает председатель правления страховой компании "Арсенал Страхование" Сергей Авдеев, главная задача для страхового рынка на 2023 год – сохранить результаты 2022 года и не упасть еще ниже.

Особых надежд на рост действительно нет, поскольку вероятность скорого завершения военного конфликта крайне низкая. А значит, полноценное восстановление экономики и начнется не раньше 2024 года. Этот факт накладывает серьезный отпечаток на страховой бизнес.

Чем меньше денег будет у людей, тем ниже будет проникновение страхования и потребность в страховых продуктах. В то же время, падение по КАСКО, которое произошло в 2022 году, в 2023 году вряд ли продолжится такими же темпами. Более того, у некоторых компаний возможно произойдет "отскок" на 15-20%. Сергей Авдеев председатель правления страховой компании "Арсенал Страхование"

Подобного мнения придерживается и Денис Ястреб. Глава НАСУ указывает на то, что возможны несколько сценариев развития рынка в 2023 году. При пессимистичном произойдет еще большее падение (хотя в автостраховании, по мнению Ястреба, оно маловероятно), а при оптимистичном – наоборот, страховщики смогут добиться роста по сравнению с 2022 годом. Но главное условие для этого – завершение боевых действий.

В любом случае, глобально стабильности страхового рынка ничего не грозит. Поскольку пока что запас платежеспособности у страховых компаний достаточный. В частности, НБУ указывает на то, что несмотря на войну, страховщики за 9 месяцев 2022 года смогли нарастить активы более чем на 9% до 71 млрд грн. Объем резервов при этом достиг почти 40 млрд грн.

Кроме того, нынешний кризис в определенной степени играет на руку клиентам. Во-первых, страховщики будут вынуждены постепенно менять наполнение своих программ КАСКО, учитывая возросшие военные риски. Пусть это будет даже не совсем полноценная защита от подобного рода убытков.

Мы не предполагаем в этом году существенного роста продаж новых авто и не прогнозируем ощутимый рост доли автокредитов в этих продажах. Поэтому мы намерены продолжать фокусироваться на страховании авто без кредитов, включая страхование б/у авто. Разумеется, это будут не только программы полного КАСКО. Вячеслав Гавриленко заместитель председателя правления страховой компании ARX

Во-вторых, борьба за страхователей заставит страховщиков еще больше внимания уделять качеству урегулирования. Прежде всего, сокращать время на выплаты по КАСКО и решать с клиентами все вопросы дистанционно.