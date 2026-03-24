"Благодаря увеличению капитала мы сформировали солидный запас финансовой устойчивости", — Андрей Яковенко, Евроинс Украина

Председатель правления "Евроинс Украина" Андрей Яковенко

По итогам 12 месяцев 2025 года СК "Евроинс Украина" продемонстрировала самый быстрый темп роста страховых премий - 102%, то есть вдвое. Чем объясняется такое ускорение?

– Такая динамика не случайность. Мы не ожидали благоприятных условий или законодательных дедлайнов, а начали адаптироваться к новой "автогражданке" задолго до того, как изменения в ОСАГО стали обязательными. Мы понимали: времени на раскачку нет, ведь на рынке царит безумная конкуренция.

Нам удалось масштабировать удобные цифровые сервисы и значительно повысить вовлеченность партнеров. Фундаментом для этого стала поддержка наших европейских акционеров. Благодаря увеличению капитала, мы сформировали солидный запас финансовой устойчивости. Это позволяет нам уверенно работать с новыми высокими лимитами выплат. Мы гарантируем клиентам: компания имеет реальный ресурс для выполнения каждого обязательства и поэтому продает больше полисов.

В то же время, удвоить бизнес за год — это серьезный вызов. Поэтому мы строго соблюдаем все регуляторные требования, постоянно анализируем актуарные отчеты, данные риск-менеджмента и усиливаем процедуры андерайтинга. "Евроинс Украина" не только собирает премии, но и тщательно взвешивает риски, чтобы рост был сбалансированным и финансово не перегревал компанию.

Смогла ли компания войти в топ-5 игроков рынка ОСАГО по итогам года? На какую долю рынка "автогражданки" вы нацелены и что делаете для достижения этой цели?

– Да, мы уже несколько лет подряд играем в "высшей лиге" сегмента. По количеству заключенных договоров ОСАГО "Евроинс Украина" занимает четвертое место на рынке. То, что по объему премий мы седьмые, лишь подтверждает нашу взвешенную ценовую политику: в сложные времена мы остаемся доступными для массового автовладельца, наращивая количество лояльных клиентов.

Наша цель — добавить еще несколько процентов в свою долю рынка ОСАГО. Но мы не собираемся покорять рынок только за счет цены. Наш план четкий:

  • в продажах: отшлифовать цифровые сервисы в формат "покупка за два клика" и усиливать работу с партнерами;
  • в урегулировании: максимально ускорить и оптимизировать все процессы для клиента.

Для нас важно, чтобы рост продаж шел параллельно качеству сервиса — от первого клика до выплаты по страховому событию.

Можно ли говорить о том, что "автогражданка" стала своеобразным полигоном для отработки технологий онлайн-страхования? Какая часть полисов сейчас продается онлайн и как развивается дистанционное урегулирование ?

- На самом деле наш "цифровой путь" начался с туристического страхования более 15 лет назад. Полагаю, это была первая школа для всего рынка: мы учились выпускать полисы автоматически, соревнуясь в скорости и минимальном количестве шагов для клиента.

Коронакризис значительно ускорил процесс перевода всех массовых договоров страхования в электронный вид, в частности "автогражданки" — продукта гораздо более массового и в то же время существенно более сложного. Возможно, это звучит странно, но благодаря решениям времен пандемии нам удалось настолько автоматизировать процессы, чтобы они стабильно работали даже в первые дни полномасштабного вторжения, обеспечивая связь с клиентами и выплаты.

Сегодня сегмент ОСАГО — цифровой лидер. В 2025 году более 99% наших полисов мы продали в электронном виде, а с начала 2026-го бумажные бланки окончательно ушли в историю. Теперь мы масштабируем опыт цифровизации процессов урегулирования. Наша стратегическая цель: чтобы клиент получал выплату так же просто, как покупал полис. Европротокол и дистанционное представление документов позволят проходить этот путь без визита в офис.

Рынок ОСГПО переживает трансформацию: изменяются подходы к ценообразованию, урегулированию убытков и требованиям к страховщикам. Как вы оцениваете эти изменения?  

– Все эти изменения, по сути, часть большой "дорожной карты" нашего государства на пути в Евросоюз. Для клиента трансформация означает главное: "автогражданка" окончательно перестала быть формальной "бумажкой для полиции". Теперь это реальный финансовый инструмент с лимитами выплат, которые со временем приблизятся к европейским и полностью покрывают убытки, а не только их долю. Фактически рынок и потребитель получили новый современный продукт, и теперь стоимость полиса ОСАГО позволяет предоставить реальную защиту, как это работает во всем цивилизованном мире.

Конечно, путь трансформаций непрост: рынок уже оставили многие компании, которые не смогли обеспечить достаточную прозрачность бизнеса и финансовую дисциплину. Но такова очистка только в пользу клиентов: в отрасли остались только надежные игроки, конкурирующие не только по цене полиса, но и по качеству услуг, скорости выплат и удобству сервиса.

СК "Евроинс Украина" является частью EUROINS INSURANCE GROUP AD. Помогает ли опыт группы в подготовке к интеграции украинского финансового сектора с европейским, в частности, по стандартам Solvency II?

- Мы рассматриваем принадлежность к страховой группе EUROINS INSURANCE GROUP как одно из наших стратегических преимуществ. Практика показывает, что "Евроинс Украина" адаптируется к новым стандартам достаточно быстро именно благодаря международной экспертизе, возможности использования уже готового фундамента бизнес-логики.

Введение стандартов Solvency II мы воспринимаем как абсолютно органический процесс. Логика управления рисками и капиталом в компании с первого дня была построена по западному образцу. Пока в стране идет процесс имплементации норм ЕС, мы фактически проходим этот путь на уровне операционных процессов и стандартов.

Мы убеждены, что такая проактивная позиция позволит "Евроинсу Украина" быть среди компаний, которые лучше всего подготовлены к интеграции украинского страхового рынка в европейское финансовое пространство.