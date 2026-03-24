"Завдяки збільшенню капіталу ми сформували солідний запас фінансової стійкості", — Андрій Яковенко, Євроінс Україна

За підсумками 12 місяців 2025 року СК "Євроінс Україна" продемонструвала найшвидший темп зростання страхових премій — 102%, тобто удвічі. Чим пояснюється таке пришвидшення?

- Така динаміка не випадковість. Ми не чекали на сприятливі умови чи законодавчі дедлайни, а почали адаптуватися до нової "автоцивілки" задовго до того, як зміни в ОСЦПВ стали обов’язковими. Ми розуміли: часу на розкачування немає, адже на ринку панує шалена конкуренція.

Нам вдалося масштабувати зручні цифрові сервіси та суттєво підвищити залученість партнерів. Фундаментом для цього стала підтримка наших європейських акціонерів. Завдяки збільшенню капіталу ми сформували солідний запас фінансової стійкості. Це дає нам змогу впевнено працювати з новими високими лімітами виплат. Ми гарантуємо клієнтам: компанія має реальний ресурс для виконання кожного зобов’язання і саме тому продає більше полісів.

Водночас подвоїти бізнес за рік — це серйозний виклик. Тож ми суворо дотримуємося всіх регуляторних вимог, постійно аналізуємо актуарні звіти, дані ризик-менеджменту та посилюємо процедури андерайтингу. "Євроінс Україна" не лише збирає премії, а й ретельно зважує ризики, щоб зростання було збалансованим і фінансово не перегрівало компанію.

Чи змогла компанія увійти до топ-5 гравців ринку ОСЦПВ за підсумками року? На яку частку ринку "автоцивілки" ви націлені і що робите задля досягнення цієї мети?

- Так, ми вже кілька років поспіль граємо у «вищій лізі» сегмента. За кількістю укладених договорів ОСЦПВ "Євроінс Україна" посідає четверте місце на ринку. Те, що за обсягом премій ми наразі сьомі, лише підтверджує нашу зважену цінову політику: у складні часи ми залишаємося доступними для масового автовласника, нарощуючи кількість лояльних клієнтів.

Наша мета — додати ще кілька відсотків до своєї частки ринку ОСЦПВ. Але ми не збираємося підкорювати ринок лише за рахунок ціни. Наш план чіткий:

у продажах: відшліфувати цифрові сервіси до формату "купівля за два кліки" та посилювати роботу з партнерами;

у врегулюванні: максимально пришвидшити та оптимізувати всі процеси для клієнта.

Для нас важливо, щоб зростання продажів ішло паралельно з якістю сервісу — від першого кліка до виплати за страховою подією.

Чи можна говорити про те, що "автоцивілка" стала своєрідним полігоном для відпрацювання технологій онлайн-страхування? Яка частка полісів наразі продається онлайн і як розвивається дистанційне врегулювання?

- Насправді наш "цифровий шлях" почався з туристичного страхування більш ніж 15 років тому. Вважаю, це була перша школа для всього ринку: ми вчилися випускати поліси автоматично, змагаючись у швидкості та мінімальній кількості кроків для клієнта.

Коронакриза значно пришвидшила процес переведення всіх масових договорів страхування в електронний вигляд, зокрема "автоцивілки" — продукту набагато масовішого і водночас суттєво складнішого. Можливо, це звучить дивно, але саме завдяки рішенням часів пандемії нам вдалося настільки автоматизувати процеси, щоб вони стабільно працювали навіть у перші дні повномасштабного вторгнення, забезпечуючи зв’язок із клієнтами та виплати.

Сьогодні сегмент ОСЦПВ — цифровий лідер. У 2025 році більш ніж 99% наших полісів ми продали в електронному вигляді, а з початку 2026-го паперові бланки остаточно пішли в історію. Тепер ми масштабуємо досвід цифровізації на процеси врегулювання. Наша стратегічна мета: щоб клієнт отримував виплату так само просто, як купував поліс. Європротокол та дистанційне подання документів дозволять проходити цей шлях без жодного візиту до офісу.

Ринок ОСЦПВ переживає трансформацію: змінюються підходи до ціноутворення, врегулювання збитків і вимоги до страховиків. Як ви оцінюєте ці зміни?

- Усі ці зміни, по суті, частина великої "дорожньої карти" нашої держави на шляху до Євросоюзу. Для клієнта трансформація означає головне: "автоцивілка" остаточно перестала бути формальним "папірцем для поліції". Тепер це реальний фінансовий інструмент із лімітами виплат, які з часом наблизяться до європейських і будуть повністю покривати збитки, а не лише їхню частку. Фактично ринок та споживач отримали новий сучасний продукт, і тепер вартість поліса ОСЦПВ дозволяє надати реальний захист, як це працює в усьому цивілізованому світі.

Звісно, шлях трансформацій непростий: ринок уже залишили чимало компаній, які не змогли забезпечити достатню прозорість бізнесу та фінансову дисципліну. Але таке очищення лише на користь клієнтам: у галузі залишилися тільки надійні гравці, які конкурують не лише ціною поліса, а й якістю послуг, швидкістю виплат та зручністю сервісу.

СК "Євроінс Україна" є частиною EUROINS INSURANCE GROUP AD. Чи допомагає досвід групи у підготовці до інтеграції українського фінансового сектору з європейським, зокрема, щодо стандартів Solvency II?

- Ми розглядаємо приналежність до страхової групи EUROINS INSURANCE GROUP як одну з наших стратегічних переваг. Практика показує, що "Євроінс Україна" адаптується до нових стандартів достатньо швидко саме завдяки міжнародній експертизі, можливості використання вже готового фундаменту бізнес-логіки.

Впровадження стандартів Solvency II ми сприймаємо як абсолютно органічний процес. Логіка управління ризиками та капіталом у компанії з першого дня була побудована за західним зразком. Поки в країні триває процес імплементації норм ЄС, ми фактично проходимо цей шлях на рівні операційних процесів і стандартів.

Ми переконані, що така проактивна позиція дозволить "Євроінс Україна" бути серед компаній, які найкраще підготовлені до інтеграції українського страхового ринку в європейський фінансовий простір.